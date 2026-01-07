苗僑偉及余香凝呼籲支持「Run with Love——明愛之友慈善跑2026」 歡迎大家參加 為香港明愛籌款

著名演員苗僑偉及余香凝拍攝短片，呼籲公眾支持「Run with Love——明愛之友慈善跑2026」，為香港明愛籌款。香港明愛本着「以愛服務，締造希望」的理念，一直在教育、青少年服務、醫療護理及社會工作等不同範疇提供慈善服務，服務社群。為籌募善款支持香港明愛的社會服務，並提升公眾對其使命、價值觀及社福工作的認識，由明愛之友主辦、張振興伉儷書院田徑會協辦的「Run with Love——明愛之友慈善跑2026」將於2026年2月1日取址香港科學園舉行，以「為愛起跑，跑出希望」為口號，歡迎全港市民親身參與，同時亦設有網上捐款，讓社會各界透過不同方式共襄盛舉。

人稱「三哥」的苗僑偉，除了在演藝事業及商界擁有傑出成就外，同時熱心參與公益事務，在短片中除了呼籲大家支持「Run with Love——明愛之友慈善跑2026」外，亦送上新年祝福。苗僑偉表示：「『Run with Love——明愛之友慈善跑2026』將於2月1日在香港科學園舉行，大家記得踴躍報名參加，一起支持明愛之友。2026新年快樂，祝大家身體健康！」

香港電影金像獎最佳女主角及兩孩之母余香凝呼籲父母帶同孩子一同參與「Run with Love——明愛之友慈善跑2026」，同享運動樂趣之外，亦可教導下一代關心社會。余香凝表示：「『Run with Love——明愛之友慈善跑2026』將於2026年2月1日於香港科學園出發，除了有10公里及5公里賽事，還有3公里及1公里路線，適合父母和小朋友一起參加，大家快點報名啦！」