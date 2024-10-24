英國布萊頓公學曼谷校區宣布設立姐妹學校：年度最佳國際學校於威帕瓦迪再闢新校區

泰國曼谷 - 2024年10月24日 - 榮獲「年度國際學校」殊榮的英國布萊頓公學曼谷校區，欣喜宣布將在曼谷設立第二所國際學校：威帕瓦迪 (Vibhavadi) 校區，招收 2 至 18 歲的男女學生。





這項令人振奮的計劃，源自布萊頓公學曼谷校區過去十年來在泰國取得的卓越成功。鑒於該所屢獲殊榮的學校需求始終萬人空巷，布萊頓公學決定於 2025 年 8 月在曼谷開設第二所學校。



該校區將在全新打造且維持一貫傳統的校園中，為學子提供世界一流的教育，激發孩子們終身學習的熱情，並以好奇、自信和仁愛作為教育的三大支柱。



布萊頓公學曼谷校區在過去十年中取得了令人矚目的成就，其畢業生在亞洲地區的學術考試中表現優異，並成功錄取劍橋大學、倫敦帝國學院和埃默里大學等世界頂尖學府。就在兩週前，該校在 2024 年獨立學校年度大獎中榮獲「年度最佳英國國際學校」稱號。



英國布萊頓公學曾受到《星期日泰晤士報》評選為「十年來最佳學校」，一直以來皆獲公認為英國最頂尖的男女合校私立學校。2024 年，布萊頓公學的畢業生在英國所有私立學校中取得了最佳的考試成績。此外，布萊頓公學還獲得了許多其他獎項，例如「英國最佳 STEM 學校」和「英國最佳預科學校」(Sixth Form，相當於高二和高三)。



布萊頓公學曼谷校區董事會主席 Nusara (Assakul) Banyatpiyaphod 女士，分享了她對此的興奮之情：



「兩大傑出教育機構的合作，對我們的孩子來說極具激勵意義。我們所珍視的價值——善良、培育孩子的天生好奇心，並發展他們的自信心，讓他們成長並在世界上發揮影響力——都將因加入布萊頓公學的大家庭而更加強化。我非常高興地宣佈布萊頓公學曼谷威帕瓦迪校區的成立，這所學校不僅延續了卓越的學術傳統，更將為學生培養對學習的熱愛，幫助他們成就最好的自我。」



布萊頓公學培養好奇、自信和仁愛的教育理念，將確保威帕瓦迪新校區的學生為光明燦爛的全球未來做好準備。



布萊頓公學集團校長 Richard Cairns 先生表示：



「我相信，布萊頓公學曼谷威帕瓦迪校區將與我們在曼谷現有的學校並駕齊驅，成為如同《Tatler》雜誌所言，成為『教育界最炙手可熱的選擇』之一。這將是一所致力於啟發孩子成就最好自我的學校——孩子們將學會善良、尊重他人，並在學術上充滿雄心與自信，準備在未來世代中創造更美好的世界。」



快來加入布萊頓公學曼谷威帕瓦迪校區，共同展開這段激動人心的旅程，為更多學生帶來頂尖的教育體驗！



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