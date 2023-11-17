茶記「撻」着日本蘭王蛋 推3款限定港式蛋料理

日本雞蛋一直大受港人歡迎。今年「日本養雞協會」鼓勵本地飲食業界引入日本雞蛋，與「大安茶冰廳」合作，用日本最頂級「蘭王雞蛋」呈獻三款港式蛋料理。是次以「蛋撻」為中心，紫薯蘭王蛋撻（HKD 32），還有懷舊「滾水蛋」（HKD 45）和「梅菜肉餅蘇格蘭蛋」（HKD 62）每款菜式均從經典之中加入新元素，並以「蘭王雞蛋」點綴色香味，為味蕾帶來驚喜！店內亦有其他日本蛋入饌的料理，如原味蛋撻（HKD 28）、腐竹蛋糖水蛋糕（HKD 38）、流心奶皇奶蓋法式西多士（HKD 68）等。

地址: 油麻地廣東道830號地下