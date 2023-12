有頭髮有自信!【草姬生髮濃】含美國專利CYNATINE ® HNS活髮成分,採用全天然漢洋草本配方,專為亞洲人而設,調理臟腑為頭髮提供養份,激活頭髮毛囊生長,100%減少脫髮#,95%提升髮絲光澤#,90%髮量增多#,成效顯著。想入手就要把握機會!即日至12月14日到萬寧選購【草姬生髮濃】,即可享限時全年最抵價$299/盒(原價$479) !記得買多幾盒!

網址:https://www.zinomall.com/product/草姬-生髮濃/

優惠期只限2023年12月1至14日。售完即止。

優惠只適用於萬寧。優惠須受有關條款及細則約束,詳情請參閱店內宣傳品或向店員查詢。

如有任何爭議,萬寧及草姬保留最終之決定權。

CYNATINE®️ is a registered trademark of Roxlor,LLC. CYNATINE®️ is protected under U.S. Patent No: 7,579,317.

#Evaluate the effect of CYNATINE HNS on human hair by FARCODERM