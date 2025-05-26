荷花孕婦BB感謝祭 全線產品勁減4折起 送$400購物嬰幼兒福袋

全線荷花親子店由即日至6月1日全線舉行「荷花孕婦BB感謝祭」，產品勁減低至4折起！當中包括BB車、汽車座椅、嬰兒食品用品、孕婦用品等，更有每日限量必搶產品。店舖期間限定特設孕婦街，精選一系列孕婦產前產後用品，準爸媽可一次過購入至抵必買用品；同時亦設BB健康食品試食區，讓一眾BB可以試食不同的小食；另外店內設有Outlet特賣區，嬰幼兒產品更低至$10起！而感謝祭期間購物滿$500，更即送價值$400的限量嬰幼兒福袋！

另外，荷花感謝祭期間將舉行多個豐富活動：