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市場資訊
2025-05-26 11:15:00

荷花孕婦BB感謝祭 全線產品勁減4折起 送$400購物嬰幼兒福袋

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全線荷花親子店由即日61日全線舉行「荷花孕婦BB感謝祭」，產品勁減低至4折起！當中包括BB車、汽車座椅、嬰兒食品用品、孕婦用品等，更有每日限量必搶產品。店舖期間限定特設孕婦街，精選一系列孕婦產前產後用品，準爸媽可一次過購入至抵必買用品；同時亦設BB健康食品試食區，讓一眾BB可以試食不同的小食；另外店內設有Outlet特賣區，嬰幼兒產品更低至$10起！而感謝祭期間購物滿$500，更即送價值$400的限量嬰幼兒福袋

另外，荷花感謝祭期間將舉行多個豐富活動：

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免費「BB運動小將」拍攝區
店內特設「BB運動小將」拍攝區，指定日期於店內任何消費，小朋友便可憑單據於得意動漫場景背板前，由專業攝影師拍下照片，並可免費獲得4R 照片連相墊乙張。
日期：531 - 61
地點：荷花Eugene Baby銅鑼灣門市 - 香港銅鑼灣皇室堡商場16樓全層

免費扭波波活動
於指定活動時間於店內任何消費，即場免費獲得造型氣球。先到先得，額滿即止。
日期：53031         15:00-17:00     -  銅鑼灣分店      皇室堡商場16樓全層

「探索印記」- 於店內check points收集印仔換禮品
於感謝祭期間，只需於門市內各個角落集齊6個印仔，即可獲得限量小禮物乙份
日期：即 -  61
地點：全線分店

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荷花購物節
日期：日至61
地點：全線荷花Eugene Baby門市
荷花Eugene Baby銅鑼灣門市 - 銅鑼灣皇室堡商場16樓全層
荷花Eugene Baby九龍灣門市 - 九龍灣 MegaBox 商場926號店
Mon Bebe 私人訂製嬰幼兒禮品店 - 銅鑼灣時代廣場8804
詳情：

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