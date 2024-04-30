華懋旗下9大商場 「開啟5.1精彩購物禮遇」

五．一黃金周長假期將至，華懋集團旗下9大商場，包括荃灣如心廣場、同區新收購的D·PARK、將軍澳翩滙坊、沙田好運中心、沙田希爾頓中心、元朗順福糧倉、粉嶺名都商場、上水名都商場及屯門巴黎．倫敦．紐約戲院購物中心，即日起至5月5日推出「開啟5.1精彩購物禮遇」，包括憑消費滿指定金額換領NINA MALL環保袋及「南北行」保健養生食材禮品，即時登記成為如心賞會員更可獲美妝禮品或酒店現金券乙份！
D·PARK舉辦首個與如心廣場聯乘活動，特設免費穿梭巴士來往如心廣場及D·PARK，而D·PARK更設6大限時獨家餐飲及消費優惠，多個餐飲及消費禮遇迎接黃金周！
如心廣場3大「5.1精彩消費賞」禮遇 登記如心賞新會員獲精美禮品
如心廣場推出多重5.1消費優惠，顧客於優惠期間出示永東巴士即日車票或有效旅遊證件，憑電子消費滿指定金額，即可換領NINA MALL環保袋乙個或「南北行」保健養生產品，包括「元肉、蓮子、杞子套裝」乙套或「四季養生湯包套裝」乙套。
另外，憑消費換領以上禮品外，並即時登記成為如心賞會員，更可獲Damaskina皇牌小福袋體驗套裝乙份或如心酒店集團旗下餐廳現金券HK$25乙張。
D‧PARK點對點來往如心廣場 免費穿梭巴士服務
D‧PARK及如心廣場於特定日期將提供免費穿梭巴士服務，點對點來往D‧PARK及如心廣場，讓大家可以在任何天氣下，雨傘也不用開，嘆住冷氣盡享一站式食、買、玩消閒購物體驗。
此外，D‧PARK為顧客搜羅6大限時獨家商戶優惠，包括：周大福、好棧、鳳城1954、Délifrance及Sonia Coffee，以及一家大細盡情玩樂的美國冒險樂園，顧客只需要於推廣期內於以上商戶出示旅遊證件/如心酒店房卡/永東巴士車票/如心園相片，即可獲得高達HK$150餐飲購物消費回贈！無論飲食shopping或玩樂體驗都一應俱全！
華懋集團旗下商場 2大「5.1精彩消費賞」禮遇 保健養生食材送禮或自用皆可
華懋集團旗下7大商場亦推出兩大消費賞，顧客於優惠期間出示永東巴士即日車票或有效旅遊證件，並以電子消費滿指定金額，即可換領「南北行」產品，包括「特級花菇250克」乙件 及「四季養生湯包套裝」乙套。