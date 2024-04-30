華懋旗下9大商場 「開啟5.1精彩購物禮遇」

五．一黃金周長假期將至，華懋集團旗下9大商場，包括荃灣如心廣場、同區新收購的D·PARK、將軍澳翩滙坊、沙田好運中心、沙田希爾頓中心、元朗順福糧倉、粉嶺名都商場、上水名都商場及屯門巴黎．倫敦．紐約戲院購物中心，即日起至5月5日推出「開啟5.1精彩購物禮遇」，包括憑消費滿指定金額換領NINA MALL環保袋及「南北行」保健養生食材禮品，即時登記成為如心賞會員更可獲美妝禮品或酒店現金券乙份！

D·PARK舉辦首個與如心廣場聯乘活動，特設免費穿梭巴士來往如心廣場及D·PARK，而D·PARK更設6大限時獨家餐飲及消費優惠，多個餐飲及消費禮遇迎接黃金周！

如心廣場3大「5.1精彩消費賞」禮遇 登記如心賞新會員獲精美禮品

如心廣場推出多重5.1消費優惠，顧客於優惠期間出示永東巴士即日車票或有效旅遊證件，憑電子消費滿指定金額，即可換領NINA MALL環保袋乙個或「南北行」保健養生產品，包括「元肉、蓮子、杞子套裝」乙套或「四季養生湯包套裝」乙套。

另外，憑消費換領以上禮品外，並即時登記成為如心賞會員，更可獲Damaskina皇牌小福袋體驗套裝乙份或如心酒店集團旗下餐廳現金券HK$25乙張。