華懋集團及松齡護老集團冠名贊助：開心大笪地2024 革新長者生活 展現院舍朝氣

勞福局孫玉菡局長致詞：長者動起來 老齡化成商機香港 - 2024年11月11日 - 松齡護老集團 (華懋集團成員)「松齡」一向本著「敬老如親」的精神，矢志為香港的安老服務行業打造嶄新標準。華懋集團及松齡成為「尊賢會」主辦、於11月9日及10日舉辦的《開心大笪地 Young at Heart Festival 2024》的冠名贊助商，正是與活動「重新定義長者生活」，展現長者充滿活力與朝氣的一面」的理念不謀而合。
活動由勞工及福利局局長孫玉菡先生及多位社會賢達主持開幕儀式後正式開始，獲得政府、商界、初創銀髮企業、社福界、安老界、學界及影視名人謝雪心及胡楓鼎力支持，逾百個團體響應參與，兩天活動現場人頭湧湧，氣氛熱烈。勞福局局長孫玉菡致辭時提及，老齡化是香港必須面對的問題，但同時亦可以成為一個商機；他希望「長者可以動起來，走出去了解世界，多一點社交活動，身體會更好。」
政府積極促進銀髮經濟，松齡護老集團行政總裁兼執行董事陳業強先生亦回應表示：「我們全力配合政府支持發展銀髮經濟，冠名贊助《開心大笪地 2024》是一個商界與政府及社會各界合作的好例子。我們相信，充實的晚年是每位長者的權利，他們「身心社靈」的全面發展更是我們松齡的使命。松齡一直推動長者可以動起來，積極參與不同的社交活動。我們將不斷創新，提升服務質素，努力令院舍的生活更具朝氣。我們全力支持《開心大笪地2024》這項富有意義的社區活動，推動樂齡文化和『幸福地老』的理念。社會上仍有不少人認為長者在安老院是生活單調而例行。松齡希望打破這些刻板印象，為大眾提供多元化的安老方安，讓每位長者都能享有尊嚴和快樂的晚年生活。」
VR 技術帶你親遊香港優質院舍 互動遊戲有得玩有得獎
為全力支持這項活動，松齡特別於會場設有攤位，夥拍來自香港科學園的原動力科技有限公司（Motive Force）及旨在透過科技消除長者數碼鴻溝的「創智會」，透過360度全景拍攝、 1：1 高度貼近現實的「VirCube 技術」 ，讓大眾透過科技親身體驗院舍環境和服務。更有「互動按鈕康復治療系統（BUTTON）」的有獎問答遊戲，遊戲附有「觸感拍打功能」 ，並支援多人遊戲模式，極具娛樂性，吸引了眾多參與者積極參加，親身體驗院舍專為長者而設的樂齡科技。
快樂椅子舞載譽歸來 91歲長者傾力演出
另一亮點是開幕典禮的表演「快樂椅子舞」。椅子舞疫情期間鮮少公開演出，今次以旗艦活動《耆舞派對》載譽歸來，彰顯200多名長者及照顧者樂觀積極的生活。而松齡院舍更是其中一個表演隊伍，平均參加者年齡81.7歲，其中最年長達更達91歲！松齡致力充實長者晚年生活，讓長者在社交活動中找到快樂及擴闊生活圈子。一位松齡表演者表示，很開心能參與這次活動，她從來未想過這麼大年紀還能上台跳舞表演。這次活動充分展示了長者的活力與熱情，讓市民大眾見證到「幸福地老」的美好。
相片（高清相片請到此下載： https://drive.google.com/drive/folders/1VlcK2VQ886Bg_asysaehwLWSwMxjJQW-?usp=drive_link ）
| 簡介
| 《華懋集團及松齡護老集團冠名贊助：開心大笪地2024》由勞工及福利局局長孫玉菡先生(右五) 以及多位社會賢達為活動進行揭幕儀式。
| 勞工及福利局局長孫玉菡先生為主禮嘉賓，他表示老齡化是香港必須面對的問題，但同時亦可以成為一個商機，他很欣賞活動調動社會資源去應付社會老齡化。
| 松齡院舍作為「快樂椅子舞」的表演隊伍，平均參加者年齡達81.7歲，其中最年長者更達91歲，充分展現了長者的活力和正能量。這一表演響應局長的呼籲，鼓勵長者走出去，積極參與社交活動。松齡與大家一起探索「幸福地老」，致力於為長者創造充實而豐富的晚年生活，讓他們在活動中找到快樂，增強社交連結，提升生活質素。
| 松齡攤位吸引了不少來賓駐足參觀及進行諮詢。利用原動力先進科技，通過1:1「高度貼近現實」的沉浸式虛擬實境和360度全景拍攝，真實呈現院舍的環境，讓參加者如親臨現場參觀。此外，攤位還展示了多種旨在提升長者生活質素的樂齡科技應用，令他們享受充實的晚年生活。
| 松齡攤位吸引了不少來賓駐足參觀及進行諮詢。攤 位 設 有 「 互 動 按 鈕 康 復 治 療 系 統（BUTTON）」的有獎問答遊戲，讓參加者進一步了解院舍的舒適環境、完善設施和貼心服務，體驗松齡優質長者生活的無限可能。同時，獲得豐富獎品。
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關於松齡護老集團
松齡於 1989 年創立，紮根香港逾三十載，一直本著「敬老如親」的精神，尊敬及愛護每一位長者，致力提供「以人為本」的優質護老服務。集團憑藉對提升護老服務質素的不懈堅持和業務創新，一直為香港的安老服務行業樹立嶄新指標，逐步由護理安老院舍營運商發展成全港最規模的護老集團之一。
松齡現有 12 間院舍，遍佈全港，是「改善買位計劃」甲一級買位院舍的主要服務提供者之一，並為「長者院舍照顧服務券計劃」 (院舍券) 認可院舍，同時亦參與政府資助的合約院舍。近年推出「尚耆．賢居」系列，提供更優質的護老院舍服務，並於 2022年加入華懋集團；秉承華懋以人為本的理念，致力為社會帶來正面影響，並建構一個跨代共融的社區。