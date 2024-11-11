華懋集團及松齡護老集團冠名贊助：開心大笪地2024 革新長者生活 展現院舍朝氣

關於松齡護老集團

松齡於 1989 年創立，紮根香港逾三十載，一直本著「敬老如親」的精神，尊敬及愛護每一位長者，致力提供「以人為本」的優質護老服務。集團憑藉對提升護老服務質素的不懈堅持和業務創新，一直為香港的安老服務行業樹立嶄新指標，逐步由護理安老院舍營運商發展成全港最規模的護老集團之一。



松齡現有 12 間院舍，遍佈全港，是「改善買位計劃」甲一級買位院舍的主要服務提供者之一，並為「長者院舍照顧服務券計劃」 (院舍券) 認可院舍，同時亦參與政府資助的合約院舍。近年推出「尚耆．賢居」系列，提供更優質的護老院舍服務，並於 2022年加入華懋集團；秉承華懋以人為本的理念，致力為社會帶來正面影響，並建構一個跨代共融的社區。