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日報
華潤堂 至潮家品 低至2折換購
由即日起至2022年7月28日，於華潤堂購物儲滿指定印花，可以優惠價換購精選至潮家品，包括多款普樂氏智能小家電，如無線直立式吸塵機、手提蒸氣掛熨機、迷你電焗爐及多功能三文治機。還有Smartech除蟎吸塵機、食物料理機連廚房磅；CASABLANCA的驅蚊抗菌冷氣被和CASA-V活性印花純棉系列被袋套裝；amika吹整造型套裝及amika fusion鈦金屬造型器等。購物每滿50元可獲印花1個，逢五六日購物滿150元、任何日子購買指定或自家品牌產品，更可獲額外雙倍印花。