華潤銀行採用中電金信的金融科技解決方案 推動大灣區發展

華潤銀行採用中電金信研發的新型數字基礎設施金融級數字底座「源啟」，打造金融交易雲與新一代供應鏈金融平台。早在2022年12月10日，中電金信已與華潤銀行簽署戰略合作協定，致力在科技創新、資訊科技、金融產業等領域開展合作，分步建設金融基礎設施創新平台，助力金融行業行穩致遠，推動粵港澳大灣區金融科技發展。交易雲及平台現已雙雙上線，帶動銀行高效、彈性、靈活且自主創新的數碼化建設，加速業務轉型。

華潤銀行成立於1996年，依託華潤集團的產業背景和品牌優勢，紮根於粵港澳大灣區核心區域，積極參與灣區建設。華潤銀行金融基礎設施創新平台採用中電金信的金融級數字底座「源啟」，能夠體系化實現IT架構升級、大規模軟件開發與數碼化轉型，滿足金融級的高技術標準。