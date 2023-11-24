華潤銀行採用中電金信的金融科技解決方案 推動大灣區發展

華潤銀行採用中電金信研發的新型數字基礎設施金融級數字底座「源啟」，打造金融交易雲與新一代供應鏈金融平台。早在2022年12月10日，中電金信已與華潤銀行簽署戰略合作協定，致力在科技創新、資訊科技、金融產業等領域開展合作，分步建設金融基礎設施創新平台，助力金融行業行穩致遠，推動粵港澳大灣區金融科技發展。交易雲及平台現已雙雙上線，帶動銀行高效、彈性、靈活且自主創新的數碼化建設，加速業務轉型。
華潤銀行成立於1996年，依託華潤集團的產業背景和品牌優勢，紮根於粵港澳大灣區核心區域，積極參與灣區建設。華潤銀行金融基礎設施創新平台採用中電金信的金融級數字底座「源啟」，能夠體系化實現IT架構升級、大規模軟件開發與數碼化轉型，滿足金融級的高技術標準。
中電金信與華潤銀行聯合共建的金融基礎設施創新平台計畫分兩個階段進行。第一階段重點完成金融交易雲，作為支撐銀行數碼轉型的基礎技術底座，在此平台上建設新一代核心業務系統、新一代供應鏈金融平台、新一代手機銀行，通過銀行核心業務場景及產業金融、零售金融業務典型線上場景對雲底座的可用性、安全性及可靠性進行技術驗證。第二階段按照「應上盡上」原則，推動金融交易類系統的全面上雲，通過金融全場景進一步對雲底座進行技術驗證。
此次中電金信與華潤銀行攜手打造金融基礎設施創新平台，將樹立金融科技應用創新行業示範，積極推進粵港澳大灣區金融科技發展。華潤銀行金融交易雲與新一代供應鏈金融平台順利投產上線，標誌著 「源啟」的穩定性和安全性能够滿足金融業務需求。「源啟」至今已累積大量成功案例，並在超過100個項目中實施。中電金信海外金融及香港事業部總經理汪毓盛表示：「未來，我們計畫深耕粵港澳大灣區，並對香港進一步加大投入，以『源啟+解決方案+服務』賦能粵港澳大灣區金融及重點行業數碼轉型落地。」