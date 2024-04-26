技術標準發佈會共吸引70+家媒體、百餘名記者到場進行報導，覆蓋全國、粵港澳及珠海本地主流媒體、專業機構及行業大V，包括黨央媒、大灣區及港澳媒體、國內主流財經媒體等。

自413華發科技+產品體系技術標準發佈會後，引發業界震動，獲得一致好評。

此次發佈會線上同步直播，覆蓋抖音、視頻號、置業通小程式等7大平台，總觀看量近300w+，點贊量150w+，整體實現了大範圍、立體化、矩陣式傳播，全方位展示了華發科技+新一代好房子產品體系，有力塑造了華發科技創新的企業形象。

截止至今日，已有70+家媒體報導，並吸引多家主流媒體自發跟進，全網轉載分發量近1000條，平均單篇閱讀量3w+，全網曝光量3600w+。

今年是華發科技+的元年，華發將持續投入深耕，給房子插上科技的翅膀、讓華發為房地產新模式提供珠海範本。

科技賦能 制霸珠海

華發科技+新一代好房子 以科技制霸珠海

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