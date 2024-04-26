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市場資訊
2024-04-26 10:05:00

華發新品全球首發！

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巨擘新品 驚艷業界

自413華發科技+產品體系技術標準發佈會後，引發業界震動，獲得一致好評。

技術標準發佈會共吸引70+家媒體、百餘名記者到場進行報導，覆蓋全國、粵港澳及珠海本地主流媒體、專業機構及行業大V，包括黨央媒、大灣區及港澳媒體、國內主流財經媒體等。

 

此次發佈會線上同步直播，覆蓋抖音、視頻號、置業通小程式等7大平台，總觀看量近300w+，點贊量150w+，整體實現了大範圍、立體化、矩陣式傳播，全方位展示了華發科技+新一代好房子產品體系，有力塑造了華發科技創新的企業形象。

截止至今日，已有70+家媒體報導，並吸引多家主流媒體自發跟進，全網轉載分發量近1000條，平均單篇閱讀量3w+，全網曝光量3600w+。

今年是華發科技+的元年華發將持續投入深耕，給房子插上科技的翅膀、讓華發為房地產新模式提供珠海範本。

 

科技賦能 制霸珠海

華發科技+新一代好房子 以科技制霸珠海
珠海大區一季度業績燃爆 市占率高達42%
橫琴璽、灣璽壹號霸榜業績 問鼎珠海單盤冠亞軍
重磅新品蓄勢待發，今晚，頭條準備！

新品發佈會 看點十足

萬眾期待的新品發佈會今晚就要開始了！多個名場面預定！切莫錯過！

銷冠頂流的全能AI
雲上智城的超級鏈接
全屋智能視聽盛宴

全明星陣容 高聲盛讚

群星閃耀 天王天后齊聚華發
楊千嬅、李克勤、戴玉強等高聲讚頌
今天也是和華發追「新」成功的一天

楊千嬅 香港歌壇天后

李克勤 香港歌壇天王

戴玉強 中國內地男高音歌唱家 中國三大男高音之一

劉雯雯 中國第一位嗩呐博士

主持人尉遲琳嘉

主持人劉彥池

2024年4月26日 19:30
珠海國際會展中心A座3、4號館
華發科技+新一代好房子 震撼發佈
華章再起 不見不散

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華發科技 新一代好房子 華發科技+ 橫琴璽 灣璽壹號 珠海國際會展中心
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