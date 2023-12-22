華麗海灣酒店 全新山景客房$12,800起*

由2024年1月1日至2月29日，華麗海灣酒店將推出全新山景客房月租‎住宿超值優惠，只需港幣$12,800起*/30晚(已包括加一服務費、水費、電費及政府稅)。優惠包含了房間實用面積高達300平方呎、房內Wi-Fi上網和本地電話服務、雪櫃和客房內獨立保險箱、超值餐飲套餐、自助收費投幣式洗衣服務、室內付費停車場、免費使用游泳池和健身設施、免費酒店穿梭巴士服務(直達港鐵荃灣站及荃灣西站)，以及每週一次的客房清潔服務。

*房間預訂需視乎入住率而定，由於提供優惠的山景客房數量有限，請盡早預訂。

訂房：2945 1287

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