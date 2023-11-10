萃取自有機種植的天然甜菊糖品質更佳

國家高級公共營養師Vivian Cheung表示，市面上有一些天然砂糖代替品，例如果糖、蜜糖、羅漢果等，雖然其升糖指數較低但仍含有糖分，攝取過多對身體健康亦有影響，尤其是對糖尿病人。建議可改用甜菊糖代替一般代糖或砂糖，甜菊糖是採用天然甜菊葉製造，零糖分及升糖指數，可極高溫烹調而不會分解出有害物質，煮飯焗蛋糕、糖水、奶茶咖啡都可以用。如能選擇一些採用有機種植的甜菊葉製造的甜菊糖更可提升產品質素。「葉糖」（Natvia）是澳洲和紐西蘭天然代糖No. 1品牌，萃取自有機甜菊葉，100%純天然。

鎖售點：百佳、Taste、Fusion、Great、Courme、惠康、Market Place、嗎哪有機店、HKTVMall、Sweeter Life

網址：www.natvia.tywenterprises.com

電話：3543 0029