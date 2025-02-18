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市場資訊
2025-02-18 14:15:00
日報

萬寧出位價 只限2月19月(三) 野玫瑰專利SUPER C 7天雙效美白 低至57折優惠價 零敏美白

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屢獲殊榮 比傳統C美白有效1,000%

由希臘品牌KORRES研發的「Super C」成分，萃取自地中海野玫瑰，油溶性質貼近人類皮膚，臨床實證比傳統維C有效吸收滲透高達1,000% △！  而且是高穩定低刺激成分，適合所有皮膚使用，輕鬆美白淡斑，對付色素沉澱，顯著均勻膚色！

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she.com Beauty Awards 2024 最喜愛美白淡斑面霜

亮白祛黃、改善暗沉膚色
改善色斑痘印及細紋
全天候保濕滋潤
提升皮膚彈性

萬寧出位價，只限219()

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抗敏美白、重點祛斑
改善色素沉澱

$287.2/^^ (建議零售價: $359/30ml)

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滿額禮遇登記方法

在萬寧 (門市或官網) 購買，請將收據WhatsApp+852-66898916，即有客戶服務主任協助禮物安排贈品於登記後5星期內以平郵發出，登記期限2025225日止。

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^優惠期只限2025219日。每位顧客最多可購買24件出位價產品。出位價產品不能與其他優惠同時使用。最終售價及優惠由零售商自行決定。如有任何爭議，KORRES及萬寧保留最終決定權。圖片只供參考，一切以實物為準。

*每發票計，數量有限，送/售完即止。 必須包括野玫瑰維C美白袪斑面霜。

~禮品包括: 4件亮白緊緻旅行套裝 (野玫瑰瞬亮美白面膜、大馬士革玫瑰晚間面膜18ml、深層清潔白陶泥面膜18ml、枸杞緊緻提拉面膜18ml)及萬寧KORRES美容專櫃$50現金券

^^優惠期至2025220日。最終售價由零售商自行決定。如有任何爭議，KORRES及萬寧保留最終決定權。

根據成分Nikkol VC-IP對皮膚吸收度測試結果  +根據BIO229-92 2001/19F1-1的測試結果

KORRES 銷售點：
萬寧門市 (香港及澳門)

萬寧官網:

KORRES官網:

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