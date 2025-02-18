萬寧出位價 只限2月19月(三) 野玫瑰專利SUPER C 7天雙效美白 低至57折優惠價 零敏美白

由希臘品牌KORRES研發的「Super C」成分，萃取自地中海野玫瑰，油溶性質貼近人類皮膚，臨床實證比傳統維C有效吸收滲透高達1,000% △！ 而且是高穩定低刺激成分，適合所有皮膚使用，輕鬆美白淡斑，對付色素沉澱，顯著均勻膚色！

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#KORRES野玫瑰維C美白祛斑精華

美國 allure 2018 最佳美妝大賞

水油雙層配方

水潤質感，迅速吸收滲透

抗敏美白、重點祛斑

改善色素沉澱

$287.2/件^^ (建議零售價: $359/30ml)

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滿額禮遇登記方法:

在萬寧 (門市或官網) 購買後，請將收據WhatsApp至+852-66898916，即有客戶服務主任協助禮物安排；贈品將於登記後5星期內以平郵發出，登記期限至2025年2月25日止。

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^優惠期只限2025年2月19日。每位顧客最多可購買24件出位價產品。出位價產品不能與其他優惠同時使用。最終售價及優惠由零售商自行決定。如有任何爭議，KORRES及萬寧保留最終決定權。圖片只供參考，一切以實物為準。