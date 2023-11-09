萬寧首創PharmaCare藥健保障計劃拓展企業合作 提供小病小痛藥劑師諮詢及免費藥物

香港最大型健康及美容產品連鎖店萬寧一直致力履行社區藥房的責任，與全港市民一起守護社區健康。萬寧首創PharmaCare藥健保障計劃，同時希望將計劃擴展讓其他企業參與，攜手守護員工及社區健康。參與企業的員工可於逾50間有專業註冊藥劑師駐場的萬寧分店，享用藥劑師諮詢服務、免費藥物及獲發「藥劑師諮詢證明」讓企業考慮視作爲申請病假的證明，為企業人才提供更彈性的健康保障新方案。

攜手夥伴企業開拓社區藥劑服務 締造多贏

憑藉逾50年健康和美容零售專業知識、完善的分店網絡及逾120人的註冊藥劑師及營養師團隊，萬寧積極開拓多元渠道以擴大社區服務的覆蓋層面，矢志為社會大眾的健康保健需求，提供全方位完善照顧。後疫情新常態下大眾對醫療服務的需求上升；另一方面，人才流失的問題同樣影響各大企業，2022年就有近八成僱主指出挽留人才為經營的首要困難，而超過三成僱員甚至將公司福利和保障的吸引力列為去留的最主要考量 。