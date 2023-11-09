萬寧首創PharmaCare藥健保障計劃拓展企業合作 提供小病小痛藥劑師諮詢及免費藥物

香港最大型健康及美容產品連鎖店萬寧一直致力履行社區藥房的責任，與全港市民一起守護社區健康。萬寧首創PharmaCare藥健保障計劃，同時希望將計劃擴展讓其他企業參與，攜手守護員工及社區健康。參與企業的員工可於逾50間有專業註冊藥劑師駐場的萬寧分店，享用藥劑師諮詢服務、免費藥物及獲發「藥劑師諮詢證明」讓企業考慮視作爲申請病假的證明，為企業人才提供更彈性的健康保障新方案。
攜手夥伴企業開拓社區藥劑服務 締造多贏
憑藉逾50年健康和美容零售專業知識、完善的分店網絡及逾120人的註冊藥劑師及營養師團隊，萬寧積極開拓多元渠道以擴大社區服務的覆蓋層面，矢志為社會大眾的健康保健需求，提供全方位完善照顧。後疫情新常態下大眾對醫療服務的需求上升；另一方面，人才流失的問題同樣影響各大企業，2022年就有近八成僱主指出挽留人才為經營的首要困難，而超過三成僱員甚至將公司福利和保障的吸引力列為去留的最主要考量 。
萬寧的PharmaCare藥健保障計劃，與夥伴企業及「打工仔」攜手同行，致力為企業人才提供更方便快捷的社區保健服務。計劃涵蓋八種小病小痛，包括一般傷風感冒、腸胃不適、女士健康、過敏症狀、輕微痛症、眼部疾病、皮膚症狀及口腔護理，參與計劃的企業員工若感身體不適，可於逾50間有專業註冊藥劑師駐場的萬寧分店，享用由註冊藥劑師提供的諮詢和免費藥物領取服務，無須預約；如有需要，藥劑師亦會根據求診者症狀簽發「藥劑師諮詢證明」，參與企業可認作病假證明。
計劃能讓企業人才省卻到診所求診的輪候時間，及早獲得治療及爭取休息，長遠有助提升生產效率；同時能幫助企業為員工的醫療保障福利提供更大彈性。萬寧希望提高企業對員工身心健康的重視，與全港市民一同守護社區健康，締造多贏。
萬寧PharmaCare計劃更可讓參與計劃的企業靈活選擇將福利延伸至員工家屬及家庭傭工，同時可為企業提供員工使用情況報告作人事政策參考。萬寧於今年首季夥拍香港寬頻率先推出PharmaCare試行計劃並備受好評，兩間企業合計的參加人數由剛推出時約4,600名，至今年7月已大幅增加至逾25,000位企業員工及家屬，增長率達四倍。