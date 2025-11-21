熱門搜尋:
市場資訊
2025-11-21 10:15:00
藍十字推「熊襲擊附加保障」同步送$50券答謝「至醒會」會員

有見近年日本及其他旅遊熱點均發現野熊出沒頻繁，藍十字推出限時「熊襲擊附加保障」，為客戶提供更周全的旅遊保障。由即日起至2026331日，如受保人在旅程中不幸因野熊襲擊而需於海外接受醫療，索償時可獲額外HK$3,000金津貼。此保障適用於全球任何有熊出沒的旅遊目的地。此外，藍十字亦為「至醒會」會員帶來驚喜禮遇，送出HK$50電子保費現金券，凡現有會員或新登記會員均可獲贈HK$50電子保費現金券，與會員一同迎接旅遊旺季。（受條款及細則約束）
