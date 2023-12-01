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市場資訊
2023-12-01 07:30:00
日報

藍莓清目片買二送一

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NEW NORDIC藍莓清目片在瑞典生產，在全球暢銷23年。此複合護眼片精選各種優質草本：北歐越橘是野生果實，與日常食用藍莓相比，含有豐富花青素，能促進眼睛血液循環，維護視力。小米草含豐富氨基酸，保持眼睛組織健康。萬壽菊是天然含有葉黃素的草本，對補充黃斑部營養有很好的效果。維他命A、礦物質銅和鋅都是保護眼睛細胞免受氧化損傷的成分。每天只需吃兩片，NEW NORDIC藍莓片外觀的紫色，是北歐藍莓汁澆灌上的天然顏色。登陸NEW NORDIC官網，享買二送一優惠，每盒僅172港幣，一個月用量。
網站：www.newnordic.hk
Facebook: https://www.facebook.com/newnordichk
Instagram: https://www.instagram.com/newnordichongkong/

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