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2024-07-19 09:30:00
日報

藝術與自然對話 楊嘉美母子攜手創作 如何用愛守護環境與文化遺產

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楊嘉美抱着兒子站在「信·望之躍」前合照，感恩與兒子共同創作作品。

並非所有事情都可以take two，例如我們的大自然與文化，但當上天賜予我們第二次生命時就必須倍加珍惜。著名雕塑家楊嘉美在數年前經歷癌症後，領悟到一些道理，開始傾向探討人與大自然共依共存的可能性，盼為下一代傳遞環保與文化保育的重要信息。為此，楊嘉美與多個有心單位籌備近兩年，共同舉辦「擁抱大自然 擁抱下一代」藝術展覽，旨在宣揚環保議題，喚醒更多人關注並參與。

自2018年成立慈善機構「藝術有嘉」以來，楊嘉美已舉辦過多次關於環保議題的藝術展覽，而這次「擁抱大自然 擁抱下一代」是她個人藝術生涯的第十六個展覽。這次展覽最與眾不同之處在於，楊嘉美首次與她的初生兒子共同參與創作。「這次展覽的靈感來自我兒子的出生，當我懷孕時，我在思考要給我的孩子和下一代留下什麼禮物。當寶寶第一次叫『媽媽』時，我意識到保護自然環境和文化遺產對下一代的重要性。」

於是，楊嘉美在這次展覽中創作了「信·望之躍」、「春花詩語」和「希望之種子」這三個藝術裝置，強調了一個核心訊息：「每個孩子無論背景如何，都值得被珍惜，成人有責任讓他們茁壯成長。」楊嘉美希望通過接觸自然和藝術，讓入場的孩童能學會自我肯定、堅韌不屈和感恩之心，從而建立正向思維和正面的價值觀；同時，她也希望家長能理解自己孩子的興趣和潛力。

楊嘉美聯同多位主禮嘉賓主持開幕儀式，包括香港特別行政區行政會議非官守議員林正財議員, SBS, JP、置地公司企業社會責任主管胡玉怡女士及嘉道理農場暨植物園多元整體教育部主管胡琇然女士，為展覽揭開序幕。

從竹蒸籠到拓印藝術 探討人與自然和諧共存

重點作品之一的「信·望之躍」由楊嘉美與她的兒子共同創作，這也是她再次與本地蒸籠製造廠德昌森記蒸籠合作。德昌森記作為香港最後一批手工製作竹蒸籠的工廠之一，在保存香港非物質文化遺產方面發揮了重要作用。楊嘉美表示：「德昌森記非常關注非物質文化遺產，我們一起探討如何將這些傳統文化呈現給大眾。於是，我們決定手工製作一個巨型織品，在過去半年時間，我們共同完成了這個作品。」她續解釋道：「身為藝術家，我希望以身作則，通過親身參與藝術創作來教育我的兒子。從他一個月大到九個月大，他一直和我一起完成了『信·望之躍』這個作品，希望通過這次合作，把這些傳統技藝與現代藝術結合起來，呈現給觀眾。」

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寄語兒子：翱翔於未來

這個作品包括一個巨大的蒸籠，融合了紙黏土拓印藝術與香港傳統竹編工藝。楊嘉美在懷孕期間思考如何捕捉香港花卉美麗的一面，決定親手製作拓印。樹葉象徵着自然和生命的循環，拓印隨着她的創作周期逐漸增大，就像新生命的誕生。作品中的腳印代表她的兒子，寓意著無論是春夏秋冬，她都希望通過藝術來感受和傳遞愛。此外，展覽展出以城中花卉及植物為主題的攝影及短片作品「春花詩語」，以及較早前舉行的多場工作坊中，由參加者創作的「希望之種子」 彩繪松果牆和香港植物拼圖。

楊嘉美一直表示此次展覽是獻給下一代的，她希望兒子長大後能明白母親籌辦這個展覽的意圖：「我和你爸爸名你為昊旻，寄望你明白天下之秋，父母恩情，昊天罔極。我們倆讓愛成為身上的光，給你溫暖，建立人格的力量，讓你的名字翱翔於未來。」

為港學生提供更多接觸藝術機會

「中環綠色奇緣」繪畫及填色比賽頒獎典禮亦於展覽開幕當日舉行。此次比賽獲得大眾熱烈響應，共收到超過 1,300 份來自全港學生的參賽作品，比預期數量多達三倍。比賽評審包括置地公司藝術委員會主席王志珊、跨領域設計師兼篆刻藝術家梁昆剛、策展人林靖風、楊嘉美，以及協辦機構香港遊樂場協會總幹事溫立文博士，他們共同頒發了冠、亞、季軍及創意獎等多個獎項。楊嘉美特別提到：「我最喜歡的是陳可月小朋友的作品，她創作了一些自己想像中的花卉，其中包括一種名為米奇老鼠樹的植物，這是一種真實存在的植物。她的作品充滿童真，展現了她的創意。」

「中環綠色奇緣」繪畫及填色比賽得獎學生與多位嘉賓一同合照。

嘉美抱著兒子觀賞由一顆顆盛載著愛的「希望之種子」組成的彩繪松果牆。

遊樂場協會與《藝術有嘉》一同慶祝展覽開幕。

陳可月小朋友的作品展現出童真和創意。

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