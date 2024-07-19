藝術與自然對話 楊嘉美母子攜手創作 如何用愛守護環境與文化遺產

並非所有事情都可以take two，例如我們的大自然與文化，但當上天賜予我們第二次生命時就必須倍加珍惜。著名雕塑家楊嘉美在數年前經歷癌症後，領悟到一些道理，開始傾向探討人與大自然共依共存的可能性，盼為下一代傳遞環保與文化保育的重要信息。為此，楊嘉美與多個有心單位籌備近兩年，共同舉辦「擁抱大自然 擁抱下一代」藝術展覽，旨在宣揚環保議題，喚醒更多人關注並參與。 自2018年成立慈善機構「藝術有嘉」以來，楊嘉美已舉辦過多次關於環保議題的藝術展覽，而這次「擁抱大自然 擁抱下一代」是她個人藝術生涯的第十六個展覽。這次展覽最與眾不同之處在於，楊嘉美首次與她的初生兒子共同參與創作。「這次展覽的靈感來自我兒子的出生，當我懷孕時，我在思考要給我的孩子和下一代留下什麼禮物。當寶寶第一次叫『媽媽』時，我意識到保護自然環境和文化遺產對下一代的重要性。」 於是，楊嘉美在這次展覽中創作了「信·望之躍」、「春花詩語」和「希望之種子」這三個藝術裝置，強調了一個核心訊息：「每個孩子無論背景如何，都值得被珍惜，成人有責任讓他們茁壯成長。」楊嘉美希望通過接觸自然和藝術，讓入場的孩童能學會自我肯定、堅韌不屈和感恩之心，從而建立正向思維和正面的價值觀；同時，她也希望家長能理解自己孩子的興趣和潛力。

從竹蒸籠到拓印藝術 探討人與自然和諧共存 重點作品之一的「信·望之躍」由楊嘉美與她的兒子共同創作，這也是她再次與本地蒸籠製造廠德昌森記蒸籠合作。德昌森記作為香港最後一批手工製作竹蒸籠的工廠之一，在保存香港非物質文化遺產方面發揮了重要作用。楊嘉美表示：「德昌森記非常關注非物質文化遺產，我們一起探討如何將這些傳統文化呈現給大眾。於是，我們決定手工製作一個巨型織品，在過去半年時間，我們共同完成了這個作品。」她續解釋道：「身為藝術家，我希望以身作則，通過親身參與藝術創作來教育我的兒子。從他一個月大到九個月大，他一直和我一起完成了『信·望之躍』這個作品，希望通過這次合作，把這些傳統技藝與現代藝術結合起來，呈現給觀眾。」