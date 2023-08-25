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2023-08-25 07:30:00
日報

西方寺.東林念佛堂盂蘭法會

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盂蘭節將至，荃灣西方寺將於2023824日至30日，啟建「粱皇追思報恩盂蘭盆供大法會」，頂禮《梁皇寶懺》七永日，圓滿日上午8時半上盂蘭盆供，登記辨事處：荃灣老圍村西方寺。東林念佛堂亦於同期啟建「報恩盂蘭佛七法會」，圓滿日上午9時上盂蘭盆供，登記辦事處：香港新界荃灣芙蓉山東林台29號。法會期內附設延生祿位往生蓮位。歡迎各界善信隨喜參加，拈香禮懺，共結勝緣，同增福慧。時間：上午9時至11時半；下午1時半至4時。
查詢：2411 5111（西方寺）/ 2490 4687（東林念佛堂）
WhatsApp登記：6352 7931（西方寺）/ 5427 0218（東林念佛堂）

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