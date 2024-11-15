西藏那曲野生冬蟲夏草　保健強肺功效同時提升

立冬後日夜溫差大，容易引發鼻敏徵狀及各種呼吸道不適，早上打噴嚏、流鼻水，晚上鼻癢鼻塞難以入睡。秋燥傷肺，肺氣不足，津液外流便會出現以上徵狀，立冬後首要補肺，宜選用優質冬蟲夏草作日常強肺養生。原條西藏那曲野生冬蟲夏草，由經驗豐富的採購團隊把關，經人工逐一挑選，選材優質，有助強肺益腎，提升免疫系統功能，尤其適合肺功能或呼吸系統較弱人士作日常食療強肺養生之用，多種食法，多種保健功效。而《珍品冬蟲夏草》選用產量稀少及矜貴的西藏那曲野生冬蟲夏草研末入膠囊而成。生長於平均海拔4,500米以上高寒地帶，憑獨特高原氣候、雪域地勢及低污染環境，品質更為優勝。全線香港位元堂門市及網店有售！

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