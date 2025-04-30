覺察當下 -- 運動與遊戲治療的神奇力量

很多教師與我們交流時，面對各具特性的學生，常常感到手足無措。作為運動教練和遊戲治療師，我們結合正念與特定方法，一般都能有效幫助學生「覺察當下」。今天想和大家分享當中的要訣。

就讀小五的家明（化名）第一次來到課堂時，總是坐立不安，注意力難以集中。我們發現他在籃球訓練時常常不停望向學校外，手指也會不自主地敲打自己。記得有一次，我友善回應他，平靜地與他交流：「家明，我見你用手指敲緊自己嘅大腿，可以話俾我知，依家你嘅感覺係點樣嗎？」這種就是簡單的「覺察當下」技巧，有助孩子學習覺察自己的行為和情緒。