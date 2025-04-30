覺察當下 -- 運動與遊戲治療的神奇力量

很多教師與我們交流時，面對各具特性的學生，常常感到手足無措。作為運動教練和遊戲治療師，我們結合正念與特定方法，一般都能有效幫助學生「覺察當下」。今天想和大家分享當中的要訣。
就讀小五的家明（化名）第一次來到課堂時，總是坐立不安，注意力難以集中。我們發現他在籃球訓練時常常不停望向學校外，手指也會不自主地敲打自己。記得有一次，我友善回應他，平靜地與他交流：「家明，我見你用手指敲緊自己嘅大腿，可以話俾我知，依家你嘅感覺係點樣嗎？」這種就是簡單的「覺察當下」技巧，有助孩子學習覺察自己的行為和情緒。
我們不會要求孩子靜坐冥想，因為對他們來說太困難，因此設計了「慢步在線」動態正念練習，讓孩子沿著地上的線慢慢行走，專注於每一步腳掌與地面的接觸。當他們走得太快時，不需要批評，可以說：「我見你嘅步伐加快咗，你感覺到嗎？」記得家明的專注力經過三週記錄後，顯著提高，在「慢步在線」中能保持專注達五分鐘，這種專注力也能延伸到其他課堂活動中。
當孩子們情緒波動時，我們會使用「開放式回應」技巧，主要透過描述事實而非評斷，讓孩子感到被理解和尊重。例如：「我見到你用腳踢雪糕筒。」而不是「唔好踢嘢！」這種方式亦有助孩子覺察自己的行為和情緒。
下次當班上有學生情緒激動時，不妨試試這種「覺察當下」技巧，描述你所觀察到的行為，給予學生回應的空間，保持溫和而堅定的眼神接觸，並注意避免評斷或指責。這樣可以幫助孩子更好地認識自己，管理情緒，最終成為更好的學習者。
撰文：特殊教育需要融合運動學院 Inclusive Sports Education (iSE)