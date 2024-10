解碼 Café Amazon 22 年輝煌經歷：從高山咖啡豆到全球最受歡迎的咖啡，在價值鏈的每一環節中不斷精益求精

曼谷,泰國 - 2024年10月4日 - 作為 PTT 石油與零售業務公共有限公司 (PTT Oil and Retail Business Plc,簡稱 OR) 旗下非石油業務的成員,Café Amazon 從 PTT加油站的一個角落開始,迅速成為吸引眾多咖啡愛好者的匯聚場所。 歷經二十餘年的品牌發展,不僅成功締造了永續的商業生態,更改善了精心種植高品質咖啡豆的山區部落農民生活水準。Café Amazon 以每年 3.7 億杯的保證銷量,穩居全球第六大咖啡連鎖品牌,全球擁有超過 4600 家分店。





泰國最受歡迎的咖啡連鎖店



Café Amazon 創立於2002年,隸屬於 OR 旗下的旗艦咖啡連鎖品牌,以「綠色咖啡館」為理念,汲取巴西亞馬遜雨林的咖啡故事為靈感,在 PTT 加油站專為旅行者提供清新之所。歷經 22 年的穩步成長,Café Amazon 已成為泰國顧客心目中最鍾愛的品牌,每日銷售量超過一百萬杯,年銷量達 3.7 億杯,且預計每年將持續增長 5% 至 10%。



OR 生態系統:從強大的上游,到安全的中游,再到下游的永續發展,所有這些都與 Café Amazon 的價值鏈環環相扣。



Café Amazon 在每一環節中保持其卓越的品質與服務,為顧客提供頂尖的飲品體驗。該原則與 OR 朝向永續發展目標 (SDG) 框架核心的獨特詮釋相互呼應。其中,SMALL (S) 象徵為當地社區創造發展機遇,DIVERSIFIED (D) 則代表促進多元發展,而GREEN (G) 則著眼於創造長遠的永續發展契機。



Café Amazon 將永續咖啡種植發展計劃,作為該品牌邁向低碳社會與實現淨零排放的綠色旗艦政策,重點在於強化「上游」發展。該試點項目率先在清邁的湄曾縣、楠府的普阿縣以及泰國北部等其他地區推出,而這些地區以單一作物耕作為主,如玉米、稻米、南瓜和紅蔥頭。然而,當地長期以來採用刀耕火種和大量化學農藥的做法,已被視為森林退化和人為森林火災所導致 PM 2.5 霧霾污染的主要原因。



OR 團隊與當地農民會面,提出了「智慧型咖啡農場」的構想,鼓勵他們按照良好農業規範 (GAP) 種植優質咖啡,以確保消費者的食品安全以及環境健康。農民最終同意種植優質咖啡,並透過在森林下種植的做法以保護森林生態系統。公司還為農民提供了公平的收購價格,這不僅改善了當地農民的生計,也為社區帶來了可持續發展的契機。該項目至今已持續運作十多年。



在中游階段,OR 投入可再生能源技術,為 Café Amazon 的咖啡烘焙工廠安裝太陽能屋頂,透過陽光生產乾淨能源,以實現環境友好的永續發展。該設施的量能充足,可生產足量的咖啡豆以滿足不斷增長的市場需求。



從咖啡豆篩選、除塵、重金屬檢測到烘焙過程,工廠在每個環節中都成功實現了節能減排。在生產過程的中期和最終階段,都進行最嚴格的品質檢查以確保最高的烘焙標準,將採購並精選出來的高品質咖啡豆配送至全國各地的 Café Amazon 門店,確保為顧客調製的每一杯咖啡都能呈現最完美的口感。



在下游階段,OR 將其綠色政策轉化為行動,藉由升級再造,將副產品或廢棄材料打造成品質更高的全新產品。除此之外,Café Amazon 進一步擴大其循環經濟的概念,將升級再造的產品例如家具、制服和圍裙等分發給消費者 (B2C) 和企業客戶 (B2B)。此外,Café Amazon 選用可分解材料製作容器,如提袋、生物塑料吸管、 Bio Cup 等,積極推動環保理念。



Café Amazon - 泰國咖啡品牌,全球第六大連鎖店



憑藉持久的營銷理念和快速擴張的分店策略,Café Amazon 以泰國咖啡品牌成功躋身全球第六大連鎖店,在國內市場擁有 4,200 家分店,在柬埔寨、寮國、越南、菲律賓、馬來西亞、日本、阿曼和沙烏地阿拉伯等海外市場擁有 400 家分店。Café Amazon 同時也是柬埔寨的第一大咖啡品牌,預計今年寮國還將新增 100 家分店。



慶祝 2024 年 10 月 1 日「國際咖啡日」



值此「國際咖啡日」之際,作為泰國人最喜愛的咖啡品牌,Café Amazon 謹向全球所有種植咖啡豆的農民由衷致意,感謝他們為生產高品質咖啡所付出的巨大努力和不懈追求,為廣大咖啡愛好者每天帶來咖啡的極致風味。