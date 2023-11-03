話劇《邊城》大灣區巡迴首演場圓滿成功

由香港浸會大學尚志會主辦，香港浸會大學基金及校友事務處、中國語言文學系和環球螢幕演技藝術系鼎力支持，浸大校友劇藝團承辦並演出的話劇《邊城》，於10月21日晚上假香港浸會大學大學會堂圓滿演出，共千多名人士出席欣賞，包括浸會校友、25間中學師生、公益電視、浸會大學多名榮休校長出席，現場氣氛熱烈。尚志會會長曾惠珍教授親自演出。

鄉土情話劇《邊城》由浸大校友劇藝團藝術顧問及主席徐國榆、導演陳焯標等策劃。據悉，是次公演更為大灣區巡迴演出的首演場，未來將會在澳門、珠海等地作巡演。此劇台前幕後集合浸大著名資深演藝精英，以及年輕新秀。大會表示鄉土情話劇《邊城》對於促進大灣區文化交流，培養學生文學欣賞的素養，別具意義。當晚亦設籌募環節，大會表示會將部份捐款用作支持大灣區延伸學習計劃，使更多浸大學生到大灣區不同機構實習和參與各種體驗式學習。

本次話劇《邊城》在大灣區的巡迴演出，由香港浸會大學第一屆傑出校友奬獲獎者曾惠珍教授，以及校友劇藝團創辦人徐國榆籌辦；演員以香港浸會大學校友和現在正修讀戲劇表演專業課程的學生為主要骨幹。主創人員包括：監製為原亞洲電視執行董事及高級副總裁葉家寶，改編及導演為香港戲劇協會創會秘書陳焯標，全劇原創音樂為國際知名音樂家梅廣釗博士，服裝設計為著名國際服裝設計大師馬偉明，演出顧問為盧偉力博士等等。