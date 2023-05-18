語橋社資推出全港首份《聾人及弱聽人士精神健康服務：專業人士指引》

語橋社資的「輕觸我心」聾人精神健康計劃(計劃)，專為聾人或弱聽人士及其家人提供一系列全面的精神健康支援服務，包括臨床心理評估及治療服務。該計劃早前發佈《聾人及弱聽人士精神健康服務：專業人士指引》(《指引》)，由「輕觸我心」聾人精神健計劃的臨床心理學家、手語傳譯員及社會服務專業人士整合了過往兩年的研究和實務經驗撰寫而成，冀能為精神健康服務界別提供實用的工具及技巧，讓他們可向聾人或弱聽人士提供更適切的服務。

計劃協作機構「說書人」的臨床心理學家曾善榆表示：「不論在一般健康服務，或精神健康服務中，聾人群體經常因各種溝通障礙和污名化而被邊緣化。精神健康界別的專業人士可以透過關注聾人群體的文化，及使用已接受精神健康傳譯培訓的專業手語傳譯員建立溝通橋樑，為這個群體提供更合適和更有效的服務。我冀望《指引》能成為服務提供者寶貴的資源和導引，協助他們更了解聾人或弱聽服務使用者的需要和經歷。」

語橋社資創辦人及董事姚勤敏表示：「很多心理學家或精神健康界別的專業人士都未曾接觸過聾人服務使用者，但這並不代表聾人沒有這個需要。很多時候，是因為服務機構不知道如何提供適切的服務，而令很多聾人的求助個案止步於服務申請階段。很多人誤以為只要說話大聲一點就能夠解決和聾人之間的溝通問題，但其實每個聾人感到自在的溝通方式也有所不同，需要耐心探索和了解。」

《指引》的內容包括講解香港聾人或弱聽人士的不同溝通需要、他們和健聽人士在文化上的差異，及他們在家庭和社會中成長時常見的困難等。《指引》亦會介紹服務聾人或弱聽人士時的技巧，包括座位的安排及如何與手語傳譯員合作達致更佳治療效果等。

《指引》的中英對照網上版己於同日公開發佈，可於計劃網頁免費下載。有興趣人士亦可聯絡語橋社資免費領取印刷版。

網上版連結：

https://touchmyheart.slco.org.hk/guide-to-serving-deaf-and-hard-of-hearing-people/

過半數聾人或弱聽人士對精神健康服務缺乏信心

早前世衛的報告指出，2019冠狀病毒病使全球憂鬱和焦慮患病率增加25%。過往有研究表示聾人患上精神障礙的比率比健聽人高出2-3倍。語橋社資於2020年訪問了196位聾人或弱聽人士，發現過半數受訪者（56.8%）不願意在有情緒困擾時尋求專業協助。受訪者的主要憂慮包括：擔心私隱外泄的問題、擔心無法有效溝通、手語傳譯員未有精神健康傳譯的培訓、及精神健康專業人士對聾人的理解有限等。

建立香港手語版心理評估網上系統

語橋社資的專業手語傳譯團隊聯同說書人的臨床心理學家製作了全港首個香港手語版的GAD-7焦慮程度評估及PHQ-9抑鬱情緒評估，並以其建立網上心理評估系統，以紀錄計劃臨床心理治療服務的前後數據。系統現時開放予公眾使用，完成評估後，系統會即時顯示結果，並提出相應建議。

評估系統連結： https://touchmyheart.slco.org.hk/assessment/

提供免費精神健康手語傳譯服務名額

為令更多有需要的聾人或弱聽人士獲得適切的精神健康服務，計劃即日起至2023年6月30日提供10個免費手語傳譯服務名額供機構或個別人士申請。計劃會為成功申請的服務使用者配對已接受培訓的專業手語傳譯員，並獲全額資助最多8節手語傳譯服務費用（原價每小時港幣$655）。此免費服務名額僅限於精神健康或輔導服務，例如臨床心理學家或社工輔導。詳情可以瀏覽網站：

https://touchmyheart.slco.org.hk/trial-offer-sign-interpretation-services/