請踴躍支持香港傷殘青年協會3.22全港賣旗日

香港傷殘青年協會成立於1970年，是一所服務肢體殘疾人士的自助組織，以多元化的服務，回應殘疾人士的生活需要，協助他們自力更生、融入及回饋社會。為籌募發展及營運經費，傷青會將於3月22日(星期六)早上舉行全港賣旗日活動，現誠邀各界踴躍參與。賣旗日邀得華埠小姐冠軍楊家慧教授擔任推廣大使，單車運動員黃金寶先生，BBS、電台主持車淑梅女士，MH、藝人葉蒨文小姐、陳國峰先生、許嘉浩先生，金袍拳皇葉文龍先生及亞洲小姐冠軍陳美濤小姐擔任愛心大使。如欲查詢或報名，請電2338 5111或瀏覽香港傷殘青年協會網頁。

賣旗日捐款轉數快識別碼 (FPS ID)：115803843。