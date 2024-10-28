諾基亞與中華電信擴大5G網路擴建合約 攜手邁向 5G-Advanced時代

關於諾基亞

在諾基亞，我們創造促進全球共榮的科技。



身為 B2B 技術創新的領導者，我們藉助橫跨行動、固網及雲端網路的工作，開創可感知、思考與行動的網路。此外，在屢獲殊榮的諾基亞貝爾實驗室(Nokia Bell Labs)的帶領下，我們創造智慧財產權與長期研究的價值。



全球的服務供應商、企業與合作夥伴都相信諾基亞能夠提供安全、可靠及永續的網路，並與我們合作創造未來的數位服務和應用。



