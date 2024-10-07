諾科達智駕推出自動駕駛機器人解決傳統行業痛點 參展Inno4life—創意文化及科技創新展覽

香港 2024年10月7日 - 諾科達智駕有限公司（「公司」或「諾科達智駕」）專注人工智能及自動駕駛科技創新領域。公司於十月四日至六日一連三日假香港灣仔會議展覽中心第四屆Inno4life—創意文化及科技創新展覽中，展出一系列五大應用場景的自動駕駛智能機器人產品。



圖一：商務及經濟發展局副局長陳百里先生（左二）出席諾科達智駕展覽

在展覽中，諾科達智駕首席營運官趙傑文先生向商務及經濟發展局副局長陳百里先生、全國人大代表冼漢迪先生、立法會議員劉國勳先生、立法會議員（科技創新界）邱達根先生及多位嘉賓介紹旗下產品的技術及創新理念，分享自動駕駛技術的未來發展與應用。諾科達智駕行政總裁王春生先生以「AI機器人：塑造智慧城市新生活」及「人工智能機器人如何配合北部都會發展」進行了兩場專題演講，深入探討人工智能機器人如何在不同領域提高城市運營效率、提升市民生活質量，實現智慧城市的可持續發展。在全球人工智能和智能機器人市場迅速擴大下，諾科達智駕致力推動自動駕駛技術，針對傳統行業痛點，推出自動駕駛機器人的五大核心應用，包括智能清掃環衛、智能巡邏巡檢、無人駕駛運輸、無人駕駛城市配送，以及智能搬運及智慧倉儲，為各行業提供創新的解決方案。



圖二：全國人大代表冼漢迪先生（左二）出席諾科達智駕展覽

近年社會面臨老齡化及勞動力短缺的挑戰，許多行業的工作環境惡劣，尤其是環衛工人需長時間在戶外進行高強度的體力勞動，導致工作效率和質量難以保證。諾科達智駕因此推出智能巡掃機器人及智能巡邏機器人，利用AI及自動駕駛技術規劃清潔和巡邏路徑，採用多感測器融合及深度學習演算法等技術完成道路清掃及進行自主安防巡邏，提升安全監控及環衛工作效率。兩者均已進入商業化運營，解決社區清掃保潔和安防巡邏的問題，並提供本地化無憂服務，包括免費培訓和定期檢查，確保機器人的安全和高效運作。此應用得到社區居民的高度讚賞，認為創新科技帶來了更高的生活品質。



此外，諾科達智駕注意到礦山運輸和建築行業等傳統工作對體力要求較高，工作環境複雜危險，工傷風險較高，因此推出無人駕駛運輸卡車設備，專注礦區和大型基建項目例如填海和垃圾搬運，能識別特殊環境地形調整卡車載重及駕駛路徑規劃，大幅提升運輸效率並降低安全風險。此外，倉儲和物流業為人力密集的行業之一，需要大量人工進行貨物搬運和庫存管理，但面對招工用工難及管理成本高，諾科達智駕針對城市配送需求，推出無人駕駛物流配送服務，實現全天候無人化配送，有效降低運營成本。而智能搬運及智慧倉儲亦結合智能搬運技術與智慧化調度系統，提供一站式解決方案，顯著提升倉儲管理及搬運效率。

