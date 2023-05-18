護理人手短缺急需解決 仁愛堂YES培訓學院推廣護理行業

香港護理業界一直面對著嚴重的人手短缺問題，影響著前線醫護人員的工作效率和醫療服務質素。為了緩解這個問題，仁愛堂YES培訓學院一直致力於開辦護理課程，培訓更多優秀的護理人才以應對業界需求。

為了進一步推廣護理行業並吸引更多人投身這個領域，仁愛堂YES培訓學院於5月13日舉辦了護理資訊日活動，活動內容圍繞在護理行業相關知識和技能分享，吸引了近百人登記參與。透過這樣的活動，大眾會對護理行業的認識和興趣得到了提高，相信能夠吸引更多人前來學習，成為優秀的護理人才。

仁愛堂YES培訓學院將繼續致力於護理人才的培訓工作，希望透過不斷地推廣和宣傳，讓更多人了解和投入護理行業，緩解香港護理業界的人手短缺問題，提高香港醫療服務的質量和水平。

在此次活動中，學院邀請了資深註冊護士Ben Sir進行講解，向大家介紹護理行業支援職位概況，同時亦分享了自己在護理工作中的點滴。