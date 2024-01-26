香港市場上性價比高New Nordic護肝片，其中的奶薊草是80%標準萃取，奶薊素含量高。奶薊素對於護肝的保護作用得到公認，是選擇護肝產品的重要標準之一。護肝片里更有薑黃，朝鮮薊，膽鹼等營業成分。New Nordic護肝片在瑞典生產，工廠經GMP和FDA標準認證。有別於瓶裝的產品，護肝片是單片泡罩包裝，既衛生方便，適應香港濕度高的天氣。曾獲得「2019亞洲食療品牌大獎」。即日至29日，在華潤堂門店購買，有兩盒85折上享388減50，每盒均價僅190港幣，一個月用量。
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日報
護肝片兩盒85折 滿388減50
香港市場上性價比高New Nordic護肝片，其中的奶薊草是80%標準萃取，奶薊素含量高。奶薊素對於護肝的保護作用得到公認，是選擇護肝產品的重要標準之一。護肝片里更有薑黃，朝鮮薊，膽鹼等營業成分。New Nordic護肝片在瑞典生產，工廠經GMP和FDA標準認證。有別於瓶裝的產品，護肝片是單片泡罩包裝，既衛生方便，適應香港濕度高的天氣。曾獲得「2019亞洲食療品牌大獎」。即日至29日，在華潤堂門店購買，有兩盒85折上享388減50，每盒均價僅190港幣，一個月用量。