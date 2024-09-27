護鳥大使唐詩詠全力支持「動戲大地藝術節 再翅飛飛」大型沉浸式劇場

研究指城市人往往因缺乏接觸大自然，而出現「大自然缺失症」現象，影響身心及精神健康。童迷香港藝術計劃「動戲大地藝術節 再翅飛飛」將於12月14及15日取址其生態教育及場地伙伴嘉道理農場暨植物園，舉行全港首個與大自然共融的大型沉浸式劇場。活動特別邀請同樣熱愛大自然的著名演員唐詩詠擔任護鳥大使，誠邀大人及小朋友遊走於鳥語花香的大自然場景，參與不同形式的戲劇體驗及壓軸木偶巡遊，同場更有Let’s FLY High!大地市集、大自然工作坊及專題講座，讓一家大細盡情享受自然環境，重建心靈健康。活動門票將於10月4日於HKTVmall優先發售，並於10月14日於Art-mate正式公開發售。

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