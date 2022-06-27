豎琴狂想夜音樂會 疫情下努力的香港新一代

今年年初至今香港疫情第五波肆虐，許多的課外活動及樂器學習都被迫停頓。但依然香港有一群豎琴老師及她們的學生並沒有因為此而停止她們對豎琴音樂的追求，所以趁在家的這段時間，把很多家傳戶曉的音樂重新編成可愛的豎琴音樂，亦隨時準備好，等疫情稍為緩和，展示她們努力的成果。

香港豎琴協會將於7月1號假上環文娛中心舉辦一場別開生面的豎琴音樂會，這次音樂會包括耳熟能詳的卡通及電影音樂。 由三位香港豎琴界演奏家帶領她們的學生們一起表演，曲目有豎琴合奏，亦參有日本舞蹈，小提琴，歌唱等展示豎琴輕鬆多元化的一面。