豎琴狂想夜音樂會 疫情下努力的香港新一代

今年年初至今香港疫情第五波肆虐，許多的課外活動及樂器學習都被迫停頓。但依然香港有一群豎琴老師及她們的學生並沒有因為此而停止她們對豎琴音樂的追求，所以趁在家的這段時間，把很多家傳戶曉的音樂重新編成可愛的豎琴音樂，亦隨時準備好，等疫情稍為緩和，展示她們努力的成果。
香港豎琴協會將於7月1號假上環文娛中心舉辦一場別開生面的豎琴音樂會，這次音樂會包括耳熟能詳的卡通及電影音樂。 由三位香港豎琴界演奏家帶領她們的學生們一起表演，曲目有豎琴合奏，亦參有日本舞蹈，小提琴，歌唱等展示豎琴輕鬆多元化的一面。
楊柳依，李藹喬，盧悅晴，她們都是土生土長並獲奬無數的香港青年豎琴演奏家；楊柳依和盧悅晴在英國皇家音樂學院得到豎琴演奏碩士，楊柳依並榮獲英國皇家音樂學院頒發的ARAM榮譽獎。而李藹喬則是三藩市音樂學院豎琴演奏碩士。音樂會由盧悅晴親自編寫大部分的曲目，除了能讓學生們不論成度都能開心參與。亦讓觀眾無論大人或是小朋友都能欣賞到豎琴平易親人的音樂。表演的學生中；包括了經常在國際青少年豎琴比賽的得獎者，初上舞台的五歲小朋友，因親子學習的母親，眾人在疫情嚴俊的時候都努力在家練習，五六月恢復實體上課更是馬不停蹄的排練，對於能夠重新走上舞台，老師學生家長們都非常地興奮。日本舞專家若柳智香亦會演䆁本屆冬奧花式溜冰其中一首名曲春來。
請來參與我們對音樂的熱愛。音樂會門票即日開始在城市電腦售票處開售。
時間是7月1號上環文娛中心下午7:30。
從這一場合家歡的表演, 讓我們能夠欣賞豎琴音樂多元化的一面，亦見證了香港新一代在疫情中堅持努力的一面。