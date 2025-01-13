貝智基金 x 黑暗中對話 — 迷你暗中作樂音樂會2025 SEN 學童與專業音樂人同台演出 見證十年成長蛻變

貝智基金十週年特別企劃《迷你暗中作樂音樂會2025》已於1月12日在D2 Place ONE圓滿結束。音樂會由貝智基金與黑暗中對話首度攜手合作，在完全漆黑的環境下，透過音樂串連十年成長故事。活動不僅展現特殊學習需要（SEN）學童的無限潛能，更實踐了「用心聆聽 以愛同行」的共融理念。 貝智基金會成立於2015年，是根據香港《稅務條例》第88條獲豁免繳稅的認可慈善機構。基金專注為2-11歲特殊學習需要的兒童及其家庭提供全方位支援服務，包括免費兒童評估、一對一行為治療、社交小組及學前教育課程等。十年來，基金會持續以專業服務推動特殊教育發展，協助學童發掘潛能，融入社會。 黑暗中對話（香港）基金會十五週年 黑暗中對話（香港）基金會於2010年成立，同樣是根據《稅務條例》豁免繳稅的認可慈善機構，十五年來始終堅守推動社會共融的使命。機構透過突破性的黑暗及無聲體驗項目，為社會各界開啟了理解多元、探索平等的嶄新視角。

音樂會表演前，貝智基金創辦人黃俊文先生 Victor Wong(左七)與黑暗中對話(香港)基金會有限公司行政總裁司徒聖豪博士 Dr. Martin Szeto (左六) 及黑暗中對話團隊合影留念。

「迷你暗中作樂音樂會 · 陪着你成長」圓滿結束 突破性表演形式 挑戰演出者極限 音樂會雲集多元人才傾力演出，包括創作歌手糖妹演繹今年主題曲《成長配方》及多首貝智基金歷年主題曲。音樂總監曹朗（Ron）精心策劃曲目，將過去十年的主題曲，包括今日》、《明天地圖》、《一窗之隔》等重新編排，串連成動人故事。另外，除了演唱主題曲，糖妹在音樂會上更獻唱多首耳熟能詳的作品，如《凡星》、《單車》、《我們都是這樣》、《千千闋歌》等，與觀眾分享音樂的感動。另外，音樂會更由視障人士與 SEN 師生策劃，帶領觀眾穿梭於無光環境中。 為確保演出效果，所有發光裝置，包括樂器和麥克風，都經過特別處理。糖妹表示：「這次演出體驗特別深刻，在完全漆黑的環境下，不僅要背誦歌詞，更要專注聆聽觀眾的反應。反而在這樣的環境下，音樂的感染力更為強大。」



SEN 學童展現過人天賦 音樂會亮點之一，是多位SEN人才的精彩演出。患有輕度自閉症的19歲雙胞胎小提琴手Hugo和Jayden，憑藉對音樂的敏銳觸覺，為觀眾獻上精湛演奏，他們更透露為了適應在黑暗中演出，做了一些特別的練習。兩人過去十年間曾代表多個專業樂團演出，包括香港共融藝術音樂協會的「樂也融融樂隊」和香港青年樂團。 另外，貝智基金高級課程主任Kelvin Ho不僅是表演嘉賓，更是特殊教育工作者。他自2014年起投身特殊教育行業，曾在難民營教授學童及智障成年人。Kelvin 善用音樂治療結合應用行為分析(ABA)，為每位SEN學童制定個人化學習目標。兩位小歌手Venus與Valerie亦在黑暗中展現過人勇氣，完成精彩演出。 展望未來 持續推動共融發展 同場設有「Mindful Sparks」特色茶飲試飲環節，由貝智基金「青年發展計劃」優秀學員Adrian主理。Adrian自2022年加入計劃並完成培訓後，現為Mindful Sparks 的品質控制助理，負責茶品包裝與製作流程。他對品質的堅持，促使品牌在2024年成為米芝蓮指南的特約茶飲合作夥伴。 貝智基金將於2025年繼續與Mindful Sparks和愛培學校（Aoi Pui School）合作，推出特別版有氣茶「ANICCA」—— 由私人家族基金會，蔡慧嫻基金會（YCWH Trust）獨家贊助，是專為慈善宜設的特別版本。有氣茶的收益，扣除成本將全數用於 ASD 畢業生持續培訓計劃。貝智基金將繼續秉持創會使命，為特殊學習需要人士創造更多發揮才能的機會，推動社會共融發展，可謂善的循環。 音樂會得以順利舉辦，有賴SEN師生、視障人士，以及多位來自不同界別的人幫忙，同時也實現了傷健共融，群策群力的理念。透過貝智基金「迷你暗中作樂音樂會 」，我們得以看見SEN學童的無限可能性，以及跨越界限、互相支持是何其重要。 近年各界持續關注特殊學習需要（SEN）學童的多元化支援服務。教育局調查報告顯示，本港SEN學生人數不斷攀升。根據香港自閉症聯盟2023年的調查數據，本地自閉症人士約有19萬至23萬名，佔總人口2.5%至3%。 有見及此，貝智基金多年來除了為SEN學童提供免費評估和行為治療服務，更積極結合創新科技，開發數碼化學習工具，以及開展不同支援計劃，期望能幫助更多香港特殊需要兒童健康成長，順利融入社會。基金深信，透過專業支援與科技應用的相輔相成，能為每位SEN學童開創更美好的發展前景。

音樂會結束後，貝智基金創辦人黃俊文先生 Victor Wong 在分享會上向表演者及嘉賓致歡迎辭，感謝十年來各界的鼎力支持。 黑暗中對話 (香港) 基金會有限公司行政總裁司徒聖豪博士 Dr. Martin Szeto 在分享會上分享心得體會。 貝智團隊成員暨是次音樂會表演者之一的Kelvin Ho(右二)與結他手Exppa(左一)向來賓分享在黑暗中表演的點滴與細節。 小歌手Venus(右二)和Valerie(右一)在分享會上向主持人表示，在黑暗中表演最具挑戰的，是要耐心等候自己的演出時段。 小提琴家Hugo(右一)和Jayden(右二)分享道，在黑暗中表演對他們來說是一次全新的體驗。他們更透露，僅經過兩三次練習就已熟記樂譜，展現出過人的音樂天賦。 受惠於貝智基金「青年發展計劃」的優秀學員Adrian，分享了他的工作點滴，並講述了一個與同事之間暖心難忘的小故事。