財星拱照年初三　沙田馬場「農曆新年賽馬日」 軒仔唱旺馬場麥玲玲分享開運貼士　大抽獎贏足金元寶

乙巳蛇年將至，由香港賽馬會舉辦一年一度的「農曆新年賽馬日」，將於大年初三(1月31日)在沙田馬場隆重舉行！讓馬迷及市民趁大年初三到馬場行大運，祈求新一年幸福快樂。在觀賞緊張刺激的賽事之餘，亦有連場精彩熱鬧的表演及活動，更可參加大抽獎贏指定足金金元寶，趁著農曆大年初三，約齊好友去馬場參與新春盛事，開展福氣和財運滿滿的金蛇年。 馬迷入場當然是要觀賞當日的三場焦點賽事，包括「賀年盃」、「百週年紀念銀瓶」，以及四歲馬經典賽事系列的首關「香港經典一哩賽」，於沙田馬場上演連場激戰，必將氣氛推上高峰！而且農曆新年正月大賞合共高達2.28億港元，單是於當日的三T正獎彩金便已高達1,800萬港元（估計以10元一注獨得計）。各位一定要試試自己的運氣。

醒獅賀新歲 抽獎贏元寶 在賽事開始前，更會率先於馬匹亮相圈舉行醒獅賀新歲開幕儀式。於下午3時30分或之前入場的觀眾，可免費領取指定「財來運起風車筆」乙枝，而於當天下午3時30分或之前掃描包裝盒上的二維碼，即可登記參加「沙田馬場日日賞呈獻農曆新年大抽獎」，有機會得到足金或鍍金擺件。其中3名大獎得獎者，更可贏走指定足金金元寶乙個，於新一年財來運到！ 澎湃音樂帶動氣氛 風水陣祝財來運起 於今年的「農曆新年賽馬日」更安排了連串精彩節目，不單請來人氣歌手張敬軒(軒仔)擔任表演嘉賓，化身「吉星」向大家拜年並獻唱多首金曲炒熱氣氛。玄學顧問麥玲玲亦會為各位馬迷送上蛇年開運貼士，還有一眾騎師亦會向馬迷送上新年祝福，而在賽事之間，馬會則請來人氣樂隊Nowhere Boys演出，用澎湃音樂讓氣氛保持高漲。

年初三赤口宜行大運，而於沙田馬場的公眾席廣場亦設置了「財來運起風水陣」巨型賀年打卡裝置，祝願市民蛇年事事順利，運轉乾坤！還有財神爺和馬仔吉祥物會於馬場各大熱點穿梭，為入場人士送上財氣祝福，兼與大家合照留念。於馬場內更會展出馬會於大年初一參與「新春國際匯演之夜」花車巡遊所打造的巨型花車，各位亦可趁機上前與花車合照打卡！此外，於馬場內的指定小食亭，更有充滿吉祥寓意的特色小食發售，祝大家金蛇年盆滿缽滿！

「農曆新年賽馬日」詳情 日期：2025年1月31日（星期五）

時間：上午10時30分開放入場

上午11時15分綜合匯演

下午12時30分首場開跑

地點：沙田馬場

免費穿梭巴士﹕將在車公廟（近大圍站）及黃大仙站設有免費穿梭巴士服務前 往沙田馬場 主題網頁