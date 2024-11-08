貴州珍酒驚喜斬獲2024年香港國際美酒品評大賽烈酒板塊雙銀獎

香港 - 2024年11月8日 - 港股白酒第一股——珍酒李渡集團有限公司（「珍酒李渡」，「集團」或「公司」，股份代號：06979.HK）欣然宣佈，香港國際美酒品評大賽（「HK IWSC」，Hong Kong International Wine & Spirit Competition）今日公佈獲獎名單，集團旗下品牌貴州珍酒「珍十五」和「珍三十」兩款標誌性產品分別榮獲烈酒板塊銀獎，充分展示了珍酒在口感與品質方面的優越性及同各類烈酒產品相較之綜合競爭實力和品牌國際影響力。



HK IWSC由亞洲第一位葡萄酒大師Debra Meiburg MW與國際葡萄酒烈酒評級大賽（IWSC）於2009年在香港攜手創辦，致力於發掘並推薦適合亞洲市場的優質美酒。評審團由亞洲行業頂尖專家組成，包括葡萄酒大師、侍酒師大師、貴賓級國際葡萄酒及烈酒評委、餐飲業菁英、葡萄酒教育工作者、進口商、評論家和記者等，須對參賽酒款進行嚴格的「雙盲」品評。此次珍十五和珍三十兩款酒品在烈酒類別中脫穎而出獲得銀獎殊榮，充分肯定了兩款產品在香氣、口感、儲存潛力等方面的出色表現，完全符合其所屬品階和風格類別的頂級水準，足以成為同類型烈酒的典範。



珍酒李渡集團執行董事及國際營運總監吳光曙先生表示：「我們非常榮幸能夠在這一享譽全球的國際大賽中獲獎。這不僅是對珍酒卓越品質的肯定，也為珍酒李渡向國際市場的挺進增添了十足動力，鼓勵我們將中國優質白酒推向世界舞台。我們將繼續秉持匠心，不斷提升產品力，為消費者奉獻更優質的白酒產品和一流的飲酒體驗。」



HK IWSC作為亞洲最具影響力的葡萄酒烈酒大賽之一，被視為行業內的「優質美酒指南」。獲獎酒款不僅能在本屆香港國際美酒展（Hong Kong International Wine & Spirits Fair）上向專業觀眾展示，還能於全年獲得HK IWSC提供的各種市場推廣支持，為品牌在亞洲乃至國際市場的拓展注入強大動能。本屆大賽的評選結果彰顯了中國白酒在國際舞台上的卓越實力，也必將推動中國白酒走向世界。



而在同日開幕的由香港貿易發展局（「香港貿發局」，或「主辦方」）舉辦之第16屆香港國際美酒展2024（Wine & Spirits Fair 2024）上，來自20個國家和地區、超過600家展商為環球買家奉上各式美酒，包括多款中國白酒、日本燒酎、伏特加、白蘭地等，「珍酒」作為高端醬香型白酒產品代表，榮譽列席主辦方精選推薦名單[MC1] ，其酒體醇厚，香料及豆類發酵味道層次豐富，回味悠長。充分印證了珍酒優質的品牌性、作為中國高端醬香型白酒的代表性、以及無窮的發展潛力。