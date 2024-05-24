搖滾巨星Marz23將在台北舉辦見面會，並再度與Monster Energy攜手合作，為香港粉絲帶來難得的機會，讓幸運兒免費飛到台北參加見面會。由即日至6月20日，凡買任何Monster能量飲品2罐或4罐裝1件（以單一收據計算），以WhatsApp發送清晰收據相片、姓名、身份證號碼首4個數字至6768 7642，即可參加抽獎，有機會贏得「Marz23台灣見面會之旅」，包括演唱會門票兩張及港幣$10,000旅遊禮劵，二獎也能獲得MARZ23簽名Monster T恤。
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日報
購買Monster Energy贏取「Marz23台灣見面會之旅」
搖滾巨星Marz23將在台北舉辦見面會，並再度與Monster Energy攜手合作，為香港粉絲帶來難得的機會，讓幸運兒免費飛到台北參加見面會。由即日至6月20日，凡買任何Monster能量飲品2罐或4罐裝1件（以單一收據計算），以WhatsApp發送清晰收據相片、姓名、身份證號碼首4個數字至6768 7642，即可參加抽獎，有機會贏得「Marz23台灣見面會之旅」，包括演唱會門票兩張及港幣$10,000旅遊禮劵，二獎也能獲得MARZ23簽名Monster T恤。