賽馬會五人棒球社區計劃啟動禮暨體驗日圓滿結束 為10月「M」品牌盛事「第二屆WBSC五人制棒球世界盃」打響頭炮

賽馬會五人棒球社區計劃啟動禮暨體驗日早前假中環海濱活動空間順利進行，為隨後展開的一系列社區推廣活動文化活動及10月舉辦的「M」品牌盛事「第二屆世界棒壘球總會（WBSC）五人制棒球世界盃」打響頭炮。出席活動的主禮嘉賓包括香港特別行政區文化體育及旅遊局副局長劉震先生、香港賽馬會慈善事務總經理 (體育) 麥偉彬先生、中國香港棒球總會會長范駿華先生及中國香港棒球總會主席何廸夫先生親臨主禮。 賽馬會五人棒球社區計劃（計劃）內容非常豐富及多元化，除了體驗日外，還包括體驗工作坊、賽馬會五人棒球「撃」動全城、賽馬會青少年五人棒球評述員培訓班、賽馬會五人棒球世界盃導賞團、賽馬會快閃五人棒球賽，務求從不同角度切入，全方位培養普羅大眾，特別是新一代對五人棒球的參與及觀賞興趣。計劃得以順利開展，有賴體育界不同崗位的精英鼎力支持，大會特別向他們頒發感謝狀。 香港賽馬會慈善事務總經理 (體育) 麥偉彬先生於啟動禮上表示：「體育及文化是馬會的重點慈善策略範疇之一，藉此貫徹馬會建設更美好社會的宗旨。作為『第二屆 WBSC五人制棒球世界盃』官方社區合作夥伴，馬會與中國香港棒球總會攜手推動『賽馬會五人棒球社區計劃』，期望以更加包容和易於參與的方式將棒球的樂趣帶給學生和基層人士。」

簡易方便玩法適合在香港普及化 作為一項新興運動，五人制棒球極具發展潛力，它不但玩法簡易方便，適合空間有限的香港，更早已納入世界盃、青年世界盃、亞洲盃、青年亞洲盃等國際及洲際賽事，並成為2026 年青年奧運會的競賽項目。為了讓現場嘉賓親身體驗五人制棒的獨特競賽方式，大會邀請香港五人制棒球運動員戴文君女士及姚亦信先生教授基本技巧。眾人在特別鋪設的運動地板球場上揮手擊球，親身感受五人制棒球的樂趣。 中國香港棒球總會會長范駿華先生表示：「五人制棒球不但是體育競賽項目，更是一種非常適合普及化的全民運動，有別於傳統棒球，五人制棒球硬件要求非常簡單，只要有一塊平地及一顆空心軟膠球，就已經可以作賽。運動員甚至不用使用手套和球棒，徒手把軟膠球擊出即可。雖然裝備及場地要求不高，但其技術水平及刺激度，比起其他球類有過之而無不及，同樣考驗團合作、應變力及投擊球技巧等。我們期望透過連串推廣活動把這項運動帶至社區，讓更多人認識這項運動，甚至參與其中，同時提升大眾運動鑑賞能力，帶動全城投入10月進行的『第二屆WBSC五人制棒球世界盃』，享受精彩而難得的高水平競賽。」

活動更特別邀請到八位來自不同界別的運動員參與嘉賓示範賽，包括蹼泳運動員阮偉衡、空手道運動員蔡韻瑜、壘球運動員黃楚曦、籃球運動員任栩燕、藝人兼女子足球員植詠珊、五人制棒球運動員戴文君、足球運動員謝家榮以及飛盤運動員李晉滔。八位運動員都非常投入，為活動增添了不少色彩及活力。 第二屆WBSC五人制棒球世界盃將於2024 年10 月7 日至12 日假中環海濱活動空間舉行，來自五大洲的12支勁旅，包括突尼西亞、南非古巴、墨西哥、委內瑞拉、中國、中華台北、日本、中國香港、法國、立陶宛、澳洲將競逐冠軍殊榮， 社區推廣活動提升公眾觀賞興趣 迎接10月國際盛事 現場同時進行多項公眾參與活動，氣氛熱烈。一連三天的賽馬會青少年評述員培訓班亦進入最後一課，學員在資深體育傳媒人郭子龍及中華職棒主播陳雄威指導下，實踐所學，即席進行評述實習體驗課。此外，「第二屆WBSC五人制棒球世界盃」即將舉行，為了招募賽事工作人員，大會早前舉辦賽事官員研習班，並於當日在WBSC賽事官員委員會主席及教練委員會委員Andrea D’AURIA的評核下，選出14位本地五人棒球競賽官員 聯同6位國際競賽官員於今年十月第二屆WBSC五人棒球世界盃中擔任裁判。其餘活動有五人制棒球明日之星衛冕賽、五人制棒球體驗及攤位遊戲。