香港賽馬會（馬會）作為國泰/滙豐香港國際七人欖球賽的官方社區合作夥伴，一直鼎力支持橄欖成長基金舉辦的「賽馬會社區七人欖球計劃」，旨在透過運動的轉化力，賦予香港社區更大力量，促進文化交流，並為社會的發展作出貢獻。該計劃致力關注香港基層市民及少數族裔青年技能、自信、韌性、領導力和包容力，助他們更有效應對日常生活挑戰。 橄欖成長基金定於2024年3 月16 日至17 日假奧海城商場二期地下舉辦「賽馬會社區七人欖球計劃2024」，首度结合兩大馬會社區計劃重點活動「賽馬會運動全接觸嘉年華」和「賽馬會精英運動員分享會：運動無邊界」，採取「以遊戲為主」的方式，讓參加者透過主題展覽和運動體驗攤位進行體驗式學習。六大運動體驗攤位活動包括欖球、足球、單車、跳繩、抱石（第一天）和滑板運動（第二天），旨在激發參與者的內在潛能，助他們茁壯成長及邁向成功的道路。此外，現場還提供明信片工作坊，讓參與者寫下積極字句後可把明信片放進郵箱，大會將協助寄給他們的家人或朋友，延續活動對他們的影響。

「賽馬會精英運動員分享會：運動無邊界」 精英運動員將親臨現場分享，旨在激勵學生、家長和大眾相信個人潛能，並為他們的生活注入積極的態度和正面影響，更特別為那些無法參加現場分享的人士提供線上直播。在連續兩天的分享環節中，共有十位運動員將以堅毅、健康和共融為主題，深入探討他們的個人經驗。 首日活動邀請了巴基斯坦裔足球員Jahangir Khan、七人欖球港隊隊長李念殷、滑板運動員陸俊彥和半馬拉松冠軍蔡欣妍，他們將分享如何在壓力下保持自信，跨越困難並打破文化隔閡。第二天的活動將有七人欖球金牌得主姚錦成和有前途的代表吳育丞、抱石冠軍得主陳翔志、見習騎師鍾易禮和黃智弘，以及香港女子足球代表隊隊長陳詠詩，他們將分享如何將壓力轉化為動力，克服社會偏見，並互相鼓勵和支持。