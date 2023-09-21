賽馬會「智．幼．趣」計劃年度幼教盛事 第三屆「智．幼．趣」國際研討會暨計劃總結圓滿舉行

由香港賽馬會慈善信託基金捐助，耀中幼教學院聯同職業訓練局（VTC）共同主辦為期三年的幼兒教育項目－賽馬會「智．幼．趣」計劃第一階段於2020年起開展，一直為本地教育者及家長提供適合幼兒的教學資源、培訓及支援，並建構穩健的「家校社網絡」，讓他們能夠充分掌握相關知識和教學技巧，引導幼兒從校內以及日常生活中進行各種「探索式學習」。計劃當中一大重點活動—「智．幼．趣」國際研討會更成為年度幼教盛事，今年第三屆「智．幼．趣」國際研討會暨計劃總結剛於9月10日（星期日）假香港科學園圓滿舉行，活動以「通過兒童為本的探索 釋放創新」為主題，邀得來自國際、內地以及本地的幼教專家與學者擔任演講嘉賓，向幼教同業就「探索式學習」分享各地最新教育趨勢和精闢見解，同時提出各種創新教學策略與方法。

是次活動更向參與者展示第一階段計劃的成果，同時宣布為期四年的賽馬會「智．幼．趣」計劃第二階段正式啟動，目標進一步把「探索式學習」從校本擴展至區本。計劃主要針對本地七大基層社區，希望鼓勵更多幼兒教育業界、家長及其子女參加，全面推廣良好的幼兒「探索式學習」範例。

賽馬會「智．幼．趣」計劃第一階段自2020年推出以來，三年內惠及20所學校、132名在職教師、509名準教師、超過2,300名幼兒及其家庭，結果令人鼓舞。計劃第一階段成功開發全港首套三合一「探索式學習」教學資源」－JumpStarter（雙語兒童故事書、教師指南及家長指南）、訓練全港首批「探索式學習」的種子老師、以及打造廣受家長歡迎的〈耀學園親子之旅〉，「家、社、校」攜手推動本地幼兒教育發展。

賽馬會「智．幼．趣」計劃第二階段將為期4年，規模比過往更大，而且覆蓋面更廣更闊。計劃將目標惠及240校長、1,400名教師及440名準教師、以及超過14,000名幼兒及其家庭。團隊期望能夠把計劃由校本開展至區本，更特別挑選香港七大基層社區，包括：觀塘、葵青、黃大仙、北區、深水埗、屯門和元朗等，成為重點支援區域。

第二階段在計劃內容上亦進行各種升級，教學資源－JumpStarter將繼續推出新系列，亦會加入材料包，讓家長和小朋友能夠更容易動手探索，同時 JumpStarter亦將新增線上版，學習資源更個人化，其內容更貼近不同幼兒所需；另外全新的親子探索之旅將走進社區，與家長及幼兒能夠在更大、更熟悉的環境動手探索，令整個體驗更充實和精彩。

團隊亦考慮到各學校和教師的需求，特別推出專業級、專家級兩大合作模式，讓不同學校根據各自需要和現況接受最適合的培訓。另一方面，團隊期望盡其所能照顧區內所有幼稚園，因此特別定下一年的參與期，完成後便成為計劃中的「社群學校」。

網頁：https://jccoolplay.hk/