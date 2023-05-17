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市場資訊
2023-05-17 18:30:00

賽馬會「智．幼．趣」計劃 第二屆「親子探索式學習嘉年華」

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由香港賽馬會慈善信託基金捐助，耀中幼教學院聯同職業訓練局共同主辦為期年的幼兒教育項目－賽馬會「智．幼．趣」計劃於2020年起開展，一直為本地教育者及家長提供適合幼兒的教學資源、培訓及支援，並建構穩健的「家校社網絡」，讓他們能引導幼兒在生活和遊戲中探索和學習。今年第二屆「親子探索式學習嘉年華」於4月29至30日假觀塘海濱道86號發現號03場地再次舉行，主辦團隊悉心準備11個各有特色的攤位遊戲和打卡位，讓幼兒能夠透過各種體驗遊戲，主動地探索、尋找問題並將之解決，藉此培養積極的學習態度。

 

一連兩日的免費活動，吸引近2,000名幼兒與家長到訪，共度快樂的親子週末。同時，活動亦讓幼兒從遊戲中領略探索式學習的樂趣，成為生活中的小小發現家。

是次「親子探索式學習嘉年華」內所有活動均強調5大元素：E（Exploration - 探索）P（Play – 遊戲）I（Interaction – 社交）H（Hands-on – 動手）S（Sensory – 感官）。設計團隊把嘉年華劃分為11個遊戲區，巧妙地把5大要素融入其中，將日常生活中會遇到的各種事物以遊戲形式重新演繹，讓幼兒通過感官刺激，激發對各種事物的好奇心，並主動動手探索。過程中，小朋友亦能彼此拉近距離，學習重要的社交技巧，結識志同道合的友，在學習的路途中一起玩樂、一起體驗、一起探索。

耀中幼教學院校長袁海球教授表示：「往年的嘉年華仍處於疫情之中，今年第二屆『親子探索式學習嘉年華』可以邀請更多公眾參與其中，實在令人鼓舞。因為幼兒們過往幾年留於家中的時間較長，限制了探索的機會與空間。隨著疫情過去，幼兒終於可以踏出家門，親身感受外面的世界，踏上無盡的探索之旅。是次嘉年華特別準備11個攤位遊戲和打卡位，每個攤位各有主題，加上3個探索指引組合而成一個『小世界』。嘉年華彷彿為幼兒暖身，讓他們於玩樂中探索，從而習得各種有趣的知識，同時解開他們的好奇心，助他們整裝待發，於未來的日子擁抱『大世界』。幼兒在生活中亦能繼續進行自主探究，逐步打開知識寶藏，覺醒內在潛能。」

11大遊戲體驗區包括：

1.探索展覽（親子打卡位）

幼兒探索式學習相片展覽裝置記錄幼兒和家長在進行探索時的照片，讓參加者可以回味當時的美好時光！透過這個展覽，我們希望能夠感染更多小朋友多探索身邊事物，培養對探索的興趣！

2.小小農夫體驗

「小小農夫體驗」讓小朋友們可以通過各種體驗，深入了解蔬果的成長過程農場裡的動植物和設計蔬果市場的技巧同時還可以鍛鍊認知能力、運動能力、創意思維、情緒智能四大範疇。攤位更準備了色彩繽紛的組裝玩具讓小朋友們可以在玩樂中學習創作，從而更了解大自然和農場。

3.熊貓探索之旅: 小水滴世界

在「熊貓探索之旅: 小水滴世界」中，幼兒可以觀察海水中微小的動物或植物，探索浮游生物如何在水中移動及身體特徵，學習海洋生物的多樣性。孩子可以發揮創意，利用環保物料製作獨一無二的浮游藝術作品！

4.小樹林裡住著誰？

「小樹林裡住著誰？」結合遊戲和創作，讓親子一起製作印章畫，從中認識香港的生態環境，更能鍛煉幼兒的抓握和手眼協調能力！小朋友可以透過遊戲了解世界各地的棲息地，以及不同動物住在各自棲息地的原因，同時培養愛護大自然的良好價值觀。

5.語你同樂創作小怪獸

在「語你同樂創作小怪獸」中，家長與小朋友可以在導師帶領下運用想像力，嘗試用意想不到的材料創作獨一無二的小怪獸。此遊戲不僅可以培養孩子的創作和解難能力，還可以鼓勵他們互相欣賞和尊重不同的創意！

6.快樂滾動

在「快樂滾動」中，幼兒可以主動解難進行各種實驗，觀察因果關係，從而發掘對工程及物理概念的興趣！他們可以探索如何讓球滾得較快、轉彎，以及不同球的滾動效果孩子們可以發揮創意，設計各種不同的軌道和斜坡，讓球滾動的速度和方向有所不同，並學習科學實驗的基本步驟和方法。

7.五光十彩的影子

孩子們可以透過「五光十彩的影子」探索光與影的神奇世界，創造出不同顏色和大小的影子。這不僅可以讓孩子們獲得科學知識還能啟發他們的創造力和想像力。

8.耀學園@小小仙人掌

「耀學園@小小仙人掌」讓小朋友透過觀察仙人掌和其他植物的異同，製作仙人掌的黏土作品，深入了解植物的各個部份及不同棲息地對植物的影響他們亦可探討仙人掌的生長環境，觀察並認識仙人掌不同部位的功能。

9.喜步探索迷宮

在「喜步探索迷宮」中，家長和孩子可以運用不同物料，合作製作工具，一起完成各種挑戰，體驗不同的冒險和樂趣，同時促進親子互動和合作精神！

10.一片天考古隊

在「一片天考古隊」中，幼兒可以成為小小科學家，學習挖掘恐龍化石和救援小動物，加強科學探索和解難能力，並學習珍惜資源和愛護地球。同時，家長也可以從遊戲中學習回應式實踐，引導幼兒思考，促進親子關係！

11. 手語雙語故事樂

「手語雙語故事樂」活動以故事為基礎，配合有趣的活動和視覺刺激，使孩子在輕鬆的氣氛下學習手語，並以形象化的方式了解抽象概念，同時促進親子關係。

賽馬會「智．幼．趣」計劃聯合負責人陳裕榮博士分享道：「過去3年，賽馬會『智．幼．趣』計劃透過舉辦一系列活動，期望把幼兒、家長、學校和社區連繫起來，實踐建構計劃中主張的『家校社網絡』。家長方面，賽馬會『智．幼．趣』計劃特別建立『家長天地』，團隊精心製作約30條影片，當中圍繞5大主題，包括：光與影、空氣與生活、泡泡、洗手、浮和沉。家長亦可使用同為團隊特別設計的JumpStarter（教師指南及家長指南），與幼兒透過隨手可得的物資，居家進行簡單的親子探索活動。」

陳裕榮博士補充：「學校方面，賽馬會『智．幼．趣』計劃不只為合作伙伴準備JumpStarter（教師指南及家長指南），更會提供不同級別的培訓工作坊（幼稚園校長、教師）、到校支援與教師職前培訓等活動，讓教師同工能夠自我增值，充分掌握相關知識和教學技巧以便繼續啟迪學生團隊亦會協助他們在學校內組織探索活動，例如為其提供各種活動所需的用具，並因應目標學校度身訂造個別的發展方案，讓其教育項目更貼近校內幼兒所需。」

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