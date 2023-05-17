賽馬會「智．幼．趣」計劃 第二屆「親子探索式學習嘉年華」

耀中幼教學院校長袁海球教授表示：「往年的嘉年華仍處於疫情之中，今年第二屆『親子探索式學習嘉年華』可以邀請更多公眾參與其中，實在令人鼓舞。因為幼兒們過往幾年留於家中的時間較長，限制了探索的機會與空間。隨著疫情過去，幼兒終於可以踏出家門，親身感受外面的世界，踏上無盡的探索之旅。是次嘉年華特別準備11個攤位遊戲和打卡位，每個攤位各有主題，加上3個探索指引，組合而成一個『小世界』。嘉年華彷彿為幼兒暖身，讓他們於玩樂中探索，從而習得各種有趣的知識，同時解開他們的好奇心，助他們整裝待發，於未來的日子擁抱『大世界』。幼兒在生活中亦能繼續進行自主探究，逐步打開知識寶藏，覺醒內在潛能。」

是次「親子探索式學習嘉年華」內所有活動均強調5大元素： E（Exploration - 探索） 、 P（Play – 遊戲） 、 I（Interaction – 社交） 、 H（Hands-on – 動手） 、 S（Sensory – 感官） 。設計團隊把嘉年華劃分為11個遊戲區，巧妙地把5大要素融入其中，將日常生活中會遇到的各種事物以 遊戲 形式重新演繹，讓幼兒通過 感官 刺激，激發對各種事物的好奇心，並主動 動手探索 。過程中，小朋友亦能彼此拉近距離，學習重要的 社交 技巧，結識志同道合的朋友，在學習的路途中一起玩樂、一起體驗、一起探索。

一連兩日的免費活動， 吸引近2,000名幼兒與家長到訪，共度快樂的親子週末。同時，活動亦讓幼兒從遊戲中領略探索式學習的樂趣，成為生活中的小小發現家。

由香港賽馬會慈善信託基金捐助，耀中幼教學院聯同職業訓練局共同主辦為期三年的幼兒教育項目－賽馬會「智．幼．趣」計劃於2020年起開展，一直為本地教育者及家長提供適合幼兒的教學資源、培訓及支援，並建構穩健的「家校社網絡」，讓他們能引導幼兒在生活和遊戲中探索和學習。今年第二屆「親子探索式學習嘉年華」於4月29至30日假觀塘海濱道86號發現號03場地再次舉行，主辦團隊悉心準備11個各有特色的攤位遊戲和打卡位，讓幼兒能夠透過各種體驗遊戲，主動地探索、尋找問題並將之解決，藉此培養積極的學習態度。

11大遊戲體驗區包括：

1.探索展覽（親子打卡位）

「幼兒探索式學習相片展覽裝置」記錄幼兒和家長在進行探索時的照片，讓參加者可以回味當時的美好時光！透過這個展覽，我們希望能夠感染更多小朋友多探索身邊事物，培養對探索的興趣！

2.小小農夫體驗

「小小農夫體驗」讓小朋友們可以通過各種體驗，深入了解蔬果的成長過程、農場裡的動植物和設計蔬果市場的技巧，同時還可以鍛鍊認知能力、運動能力、創意思維、情緒智能四大範疇。攤位更準備了色彩繽紛的組裝玩具，讓小朋友們可以在玩樂中學習創作，從而更了解大自然和農場。

3.熊貓探索之旅: 小水滴世界

在「熊貓探索之旅: 小水滴世界」中，幼兒可以觀察海水中微小的動物或植物，探索浮游生物如何在水中移動及其身體特徵，學習海洋生物的多樣性。孩子更可以發揮創意，利用環保物料製作獨一無二的浮游藝術作品！

4.小樹林裡住著誰？

「小樹林裡住著誰？」結合遊戲和創作，讓親子一起製作印章畫，從中認識香港的生態環境，更能鍛煉幼兒的抓握和手眼協調能力！小朋友可以透過遊戲了解世界各地的棲息地，以及不同動物住在各自棲息地的原因，同時培養愛護大自然的良好價值觀。

5.語你同樂創作小怪獸

在「語你同樂創作小怪獸」中，家長與小朋友可以在導師帶領下運用想像力，嘗試用意想不到的材料創作獨一無二的小怪獸。此遊戲不僅可以培養孩子的創作和解難能力，還可以鼓勵他們互相欣賞和尊重不同的創意！

6.快樂滾動

在「快樂滾動」中，幼兒可以主動解難進行各種實驗，觀察因果關係，從而發掘對工程及物理概念的興趣！他們可以探索如何讓球滾得較快、轉彎，以及不同球的滾動效果。孩子們可以發揮創意，設計各種不同的軌道和斜坡，讓球滾動的速度和方向有所不同，並學習科學實驗的基本步驟和方法。

7.五光十彩的影子

孩子們可以透過「五光十彩的影子」探索光與影的神奇世界，創造出不同顏色和大小的影子。這不僅可以讓孩子們獲得科學知識，還能啟發他們的創造力和想像力。

8.耀學園@小小仙人掌

「耀學園@小小仙人掌」讓小朋友透過觀察仙人掌和其他植物的異同，製作仙人掌的黏土作品，深入了解植物的各個部份及不同棲息地對植物的影響。他們亦可探討仙人掌的生長環境，觀察並認識仙人掌不同部位的功能。

9.喜步探索迷宮

在「喜步探索迷宮」中，家長和孩子可以運用不同物料，合作製作工具，一起完成各種挑戰，體驗不同的冒險和樂趣，同時促進親子互動和合作精神！

10.一片天考古隊

在「一片天考古隊」中，幼兒可以成為小小科學家，學習挖掘恐龍化石和救援小動物，加強科學探索和解難能力，並學習珍惜資源和愛護地球。同時，家長也可以從遊戲中學習回應式實踐，引導幼兒思考，促進親子關係！

11. 手語雙語故事樂

「手語雙語故事樂」活動以故事為基礎，配合有趣的活動和視覺刺激，使孩子在輕鬆的氣氛下學習手語，並以形象化的方式了解抽象概念，同時促進親子關係。

賽馬會「智．幼．趣」計劃聯合負責人陳裕榮博士分享道：「過去3年，賽馬會『智．幼．趣』計劃透過舉辦一系列活動，期望把幼兒、家長、學校和社區連繫起來，實踐建構計劃中主張的『家校社網絡』。家長方面，賽馬會『智．幼．趣』計劃特別建立『家長天地』，團隊精心製作約30條影片，當中圍繞5大主題，包括：光與影、空氣與生活、泡泡、洗手、浮和沉。家長亦可使用同為團隊特別設計的JumpStarter（教師指南及家長指南），與幼兒透過隨手可得的物資，居家進行簡單的親子探索活動。」

陳裕榮博士補充：「學校方面，賽馬會『智．幼．趣』計劃不只為合作伙伴準備JumpStarter（教師指南及家長指南），更會提供不同級別的培訓工作坊（幼稚園校長、教師）、到校支援與教師職前培訓等活動，讓教師同工能夠自我增值，充分掌握相關知識和教學技巧以便繼續啟迪學生。團隊亦會協助他們在學校內組織探索活動，例如為其提供各種活動所需的用具，並因應目標學校度身訂造個別的發展方案，讓其教育項目更貼近校內幼兒所需。」