賽馬會「智．幼．趣」計劃 第四屆「智．幼．趣」早期探索國際研討會暨 「卓越探索式幼稚園認證計劃」頒獎典禮圓滿結束

由香港賽馬會慈善信託基金捐助，耀中幼教學院聯同香港基督教服務處合辦為期4年的幼兒教育項目－賽馬會「智．幼．趣」計劃第二階段於2023年展開，續以「兒童為本」理念，進一步把覆蓋面擴展至區本，嚴選香港七大基層社區，為區內的幼教同業及家長提供切合幼兒所需的教學資源、培訓及支援，引導幼兒從校內以至日常生活中實踐「探索式學習」，從而培養創意、溝通及合作等21世紀關鍵技能。計劃每年均舉辦「智．幼．趣」國際研討會，作為本地年度幼教盛事，今年第四屆「智．幼．趣」早期探索國際研討會暨「卓越探索式幼稚園認證計劃」頒獎典禮已於9月28日（六）假耀中幼教學院(市區分校)圓滿結束，是次活動獲逾300位嘉賓、校長、老師、同學及公衆人士親臨會場或透過網上直播參與其中。 今年活動繼續發揮多地幼教學術交流平台之效，特別邀請來自國際、內地及本地的幼教專家、學者及學校代表擔任演講嘉賓，並以「培育探索的土壤」為題，向幼教同業分享「探索式學習」相關的理論背景與實踐方案，透過跨地域的專業交流，望能擦出創意火花，攜手開拓幼教界「探索式學習」的新思潮。 首辦「卓越探索幼稚園認證計劃」 望為本地幼教制訂專業框架 賽馬會「智．幼．趣」計劃今年首辦「卓越探索式幼稚園認證計劃」，旨在嘉許於幼兒早期探索教育有傑出表現的本地幼教機構和業界精英，同時期望為香港幼兒教育樹立業界新標竿，為同業建構基礎框架，並提供專業指引，推動業界以創新方法實踐「探索式學習」，引領本地幼教行業開啟百花齊放的新格局。 首屆「卓越探索式幼稚園認證計劃」設有3大獎項，分別為「卓越探索式學校獎」、「卓越探索式教師獎」及「辦學團體先驅大獎」，計劃剛推出即獲一眾伙伴學校支持與肯定。是次計劃由計劃聯席總監、耀中幼教學院陳裕榮博士擔任首席評審，帶領多位幼教專家與學者組成專業評審團，團隊特別推出有關「探索式學習」的教導？框架，整合「兒童為本」、「動手實驗」、「聆聽幼兒聲音」和「與課程的結合性」方面的卓越表現，細緻列明各項要求準則，望為本地幼教同業提供適切和可靠的專業知識，協助他們通過優化課程規劃與實踐，有效推行更高質素的幼兒教育。「過去4年，團隊一直從各項活動進行仔細觀察，發現香港幼教業界對於幼兒早期探索教育的認識與教學應用均獲得顯著提升，各方都能化知識為己用，根據一己校情設計出各有特色的探索式活動，讓「探索式學習」遍地開花，我們為此感到欣喜。然而，我們發現香港現時需要一個明確框架，以助同業制訂清晰且有系統的幼教發展方向，經團隊共同努力，終建立出具一致性的評估措施，協助業界設定教學目標。」計劃聯席總監、耀中幼教學院陳裕榮博士表示。

設2大評審階段 嚴謹評審成就精英之最 為「卓越探索式幼稚園認證計劃」成為更具認受性的獎項，所有參與學校或代表均經過2大評審階段。首先各單位需撰寫一份計畫及報告書，就各自的教學環境、教學資源、課程規劃、「統合性教育」政策以及教學手法提供詳細的介紹與分析；進入第2階段，專業評審團細閱文件後將到訪各參與學校作實地考察，細心觀察實際教學情況和學生反應，同時亦會就其整體表現提供寶貴意見。 「卓越探索式教師獎」方面，專業評審團則遵循6大準則作評分，分別為「教學手法」、「學生學習進度記錄」、「教學環境與資源選擇」、「課程融合STEAM教育元素」、「環境教育與生活教育」和「兒童為本」等，全方位評估該老師的整體推行「探索式學習」的能力。 首屆3項大獎得主誕生 推陳出新望成年度本地幼教業界大獎 經過專業評審團多番審慎評選和反覆討論後，認為所有參與學校或代表的整體表現均符合計劃的準則，獲得評審團高度讚賞與青睞，而其中1個辦學團體、3所幼稚園及4位幼教老師從激烈的競爭中脫穎而出，勇奪首屆「卓越探索幼稚園認證計劃」3大獎項。 「卓越探索學校獎」金獎由新界婦孺福利會粉嶺幼兒學校奪得，而「卓越探索教師獎」金獎同樣來自新界婦孺福利會粉嶺幼兒學校的賴雯婷老師。今屆「卓越探索幼稚園認證計劃」的最高殊榮「辦學團體先驅大獎」則由新界婦孺福利會獲得，以表揚機構率先在旗下的大部份單位推廣「探索式學習」，別具前曕性。 計劃聯席總監、耀中幼教學院陳裕榮博士寄語「卓越探索式幼稚園認證計劃」：「今年首屆『卓越探索式幼稚園認證計劃』反應正面，證明業界展現出堅定的態度與決心，不斷積極提升其教育水平。展望未來，我們期望此計劃能夠成為一個年度本地幼教業界大獎，形成良性競爭，鼓勵同業間互相學習，促使各方進步。作為主辦方，我們亦會與時並進，適時為框架進行審視與調整，衷心希望此計劃能成為業界的表現指標及自評工具，持續推進香港幼教發展。」



「教學資源－JumpStarter」線上版 10月首度面世 多項全新功能推動家校協作 踏入計劃第二階段第2年，團隊經過多階段測試與開發，「教學資源－JumpStarter」線上版將於10月首度推出，全新平台同樣設有「家長端」和「老師端」，更引入「個人化」與「別具透明度的兒童學習歷程記錄」等突破性元素，令家校協作變得更緊密和透明，為每位幼兒打造一個獨一無二的「探索式學習」之旅。 家長可於家中就幼兒喜好和需要等條件自選活動，制訂個人化學習計劃，完成每項活動後可把幼兒表現與觀察以文字或相片形式進行記錄，並上載到平台。老師有權限查看家長的分享，並作出評價和建議，讓家長能夠適時得到專業支援，更能得心應手在課外時間引導幼兒；另一方面，老師亦能更輕易掌握各幼兒的探索表現，從而根據幼兒的興趣調整課堂。同時老師亦可利用平台將探索式活動指派給親子作為家庭作業，讓學校的學習在家庭得以延伸。平台為各方打造一個恆常而有效的溝通渠道，促進家長與學校之間的溝通與互信，建立良好的伙伴關係，共同協助幼兒無縫銜接在學校及家中的探索和學習。 「教學資源－JumpStarter」線上版亦將推出獎勵計劃，並計劃下年推出。當幼兒每次完成線上版各個活動後，可把其學習歷程上載到平台。幼兒於指定時間內完成指定的探索活動，將會獲得由賽馬會「智．幼．趣」計劃頒發「金、銀、銅」證書乙張以作鼓勵和嘉許。另外金獎得獎者中，團隊將會嚴格甄選最具質素和具啟發性的分享，從中選出15％獲得最佳評價的得獎學生，頒發明年新增的「卓越探索式學生獎」，並於第五屆「智．幼．趣」早期探索國際研討會上接受此榮譽，以彰顯幼兒在探索過程中創造的無限可能。