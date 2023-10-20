賽馬會「柏動愛」 推廣關注柏金遜症早期先兆

研究指出柏金遜症四大早期先兆：失去嗅覺、抑鬱、便秘及睡眠失調，或於「震、慢、硬」徵狀出現前十至二十年已存在。由香港賽馬會慈善信託基金捐助，香港大學行為健康教研中心及護理學院與香港復康會合辦的「賽馬會『柏動愛』柏金遜症關懷計劃」將於10月27日舉行啟動禮。屆時將有對談/演講介紹計劃詳情、柏金遜症風險評估工作坊、可與患者及照顧者交流的「真人圖書館」，及柏金遜症護理的身心健康體驗工作坊。歡迎公眾、專業護理人士、患者和照顧者參加。費用全免。

詳情及報名: www.jcpdmovincare.hku.hk / 5218 1351 (電話/Whatsapp)