超人氣日本潮流眼鏡品牌Zoff 最高賞你HK$200優惠 首度與女藝人及歌手Sica何洛瑤合作 拍攝全新宣傳片

超人氣日本潮流眼鏡品牌Zoff以日本高品質及豐富眼鏡款式在港為人熟悉。品牌首次與香港女藝人及歌手Sica何洛瑤合作，拍攝全新三集情景宣傳片，以輕鬆搞笑且浮誇的日劇短片，呈現日常生活雖不時會遇到小難題，但只要一戴上Zoff眼鏡，問題即刻輕鬆化解：Zoff On！睇得好，生活無煩惱！

短劇分為三集，包括初見篇，工作篇和約會篇，以日劇浮誇劇情、輕鬆搞笑的演繹，為觀眾呈現Zoff眼鏡的款式多樣化及其專業服務，日本品質產品結合香港專業視光師團隊，實現顧客追求時尚與實用兼備的期望。短片中三種不同情景讓Sica以多變的眼鏡造型擔任女主角，早已認識Zoff的Sica大讚Zoff眼鏡舒適又時尚，輕巧的鏡框令長時間拍攝也很輕鬆，鼻樑沒有被壓著的不適感。Sica在宣傳片每集均配戴不同系列的眼鏡襯托造型，包括：港人最愛的「Made in Japan」日本製眼鏡系列、皇牌款式Zoff SMART及時尚太陽眼鏡TREND Sunglasses。