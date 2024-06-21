超過400學子參與 2024 MakeX 機械人挑戰賽

DTSL樂探索科技集團於6月及7月舉辦2024 MakeX機械人挑戰賽 - 年中賽（香港）暨粤港澳大灣區邀請賽（香港站），旨在成為引導青少年全方位成長的平台，這項學界盛事自2022年舉辦以來，至今已屬第三屆，已成為培育頂尖創科人才的重要平台，致力提升參加者對本地發展迅速的創科生態圈的興趣。今屆賽事隊伍來自香港及大灣區50多間學校，共400位選手參賽，可謂具備相當之規模。而今屆最大的突破在於成功吸引到來自大灣區的多間學校參賽，為中港兩地學生提供觀摩及互相學習之平台，長遠有助兩地共融，成為兩地合作成功的試點項目。

網頁:www.dtsl.asia/pages/makex-robotics-competitionhk