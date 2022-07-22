「超⼒食品」為慶祝成立50週年，特別推出「超⼒愛⼼米糧兌換券」NFT，為全港首間主要食品供應商公司推出以Smart Contract/Blockchain 驗證的米糧兌換券NFT。是次NFT企劃限量發⾏100枚，設計沿用傳統糧票概念，每枚兌換券上均印有指定年份，每位持有超⼒NFT的買家及收藏者，除可作收藏紀念，亦可於⼗年內隨時兌換100公⽄超⼒食米產品。是次企劃扣取所有開支成本，部份收益將會捐贈「FOOD ANGEL惜食堂」作慈善用途。是次NFT將於7月29日早上10時公開發售，每枚售價2ETH。
購買平台：https://nft.chewyhk.io/
日報
超⼒食品限量發⾏100枚米糧兌換券NFT
「超⼒食品」為慶祝成立50週年，特別推出「超⼒愛⼼米糧兌換券」NFT，為全港首間主要食品供應商公司推出以Smart Contract/Blockchain 驗證的米糧兌換券NFT。是次NFT企劃限量發⾏100枚，設計沿用傳統糧票概念，每枚兌換券上均印有指定年份，每位持有超⼒NFT的買家及收藏者，除可作收藏紀念，亦可於⼗年內隨時兌換100公⽄超⼒食米產品。是次企劃扣取所有開支成本，部份收益將會捐贈「FOOD ANGEL惜食堂」作慈善用途。是次NFT將於7月29日早上10時公開發售，每枚售價2ETH。