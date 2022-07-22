熱門搜尋:
C觀點 書展 NOVO LAND 消委會 動漫節2022 超級月亮 安倍晉三 雷神奇俠4 故宮文化博物館 報稅 姜濤 周顯
返回
市場資訊
2022-07-22 07:30:00
日報

超⼒食品限量發⾏100枚米糧兌換券NFT

分享：

「超食品」為慶祝成立50週年，特別推出「超米糧兌換券」NFT，為全港首間主要食品供應商公司推出以Smart Contract/Blockchain 驗證的米糧兌換券NFT。是次NFT企劃限量發100枚，設計沿用傳統糧票概念，每枚兌換券上均印有指定年份，每位持有超NFT的買家及收藏者，除可作收藏紀念，亦可於年內隨時兌換100食米產品。是次企劃扣取所有開支成本，部份收益將會捐贈FOOD ANGEL惜食堂」作慈善用途。是次NFT將於729日早上10時公開發售，每枚售價2ETH
購買平台：https://nft.chewyhk.io/

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受