越南富國島南部旅遊攻略：探索最佳旅遊時節

越南富國島 - 2024 年 10 月 22 日 - 富國島南部以其倚臨的世界級絕美海灘著稱,並坐擁珍珠島上最大規模的珊瑚保育區。這片被稱為「陽光仙境」的美麗區域,如今已被打造成為日夜不息的極致度假勝地,讓遊客可沉浸於各式獨一無二且令人流連忘返的豐富體驗中。



「海洋之吻」秀

富國島南部不僅以其豐饒壯麗的自然風光聞名,還匯聚了奢華的度假村、藝術性的建築地標以及獨具特色的各式景點。在最佳旅遊季節,這片仙境為每位遊客帶來一段難以忘懷的美好旅程。



最佳旅遊時節



富國島南部氣候分為旱季與雨季兩個截然不同的時段。每年 11 月至翌年 4 月是該地的旱季,也正是遊覽此地的黃金時期。



在此期間,天氣晴朗,降雨稀少,海面波平浪靜,陽光溫暖和煦,是進行各類戶外活動的理想季節。而在其餘月份,南部島嶼的東海岸,特別是白沙灘 (Bai Sao) 與金沙灘 (Bai Kem),則成為遠離塵囂、享受寧靜假期的絕佳之地。



如何抵達富國島南部



從富國國際機場出發,前往富國島南部僅需約 30 分鐘車程。大多數當地度假村均提供私人接駁車或固定班次的巴士接送服務。此外,遊客也可選擇搭乘計程車,費用約為 30 萬越南盾 (約 12 美元)。



若從陽東鎮 (Duong Dong) 出發,則需約 45 分鐘的車程,計程車費用約為 40 萬越南盾 (約 16 美元)。近日,太陽集團推出了一種雙層巴士服務,票價每程僅需 10 萬越南盾 (4 美元)。







自然美景盡收眼底



沙灘和白沙灘以細緻的白沙與清澈透明的海水聞名,非常適合家庭來此地游泳或參與水上運動,包括划皮艇、香蕉船和快艇等。



安泰群島 (An Thoi) 則擁有生機勃勃的珊瑚礁分布,吸引豐富多樣的海洋生物,是潛水愛好者的必遊之地。香島 (Hon Thom)、雲退島 (May Rut Trong) 及外雲退島 (May Rut Ngoai) 是觀賞珊瑚的最佳景點。



三島遊的行程每人起價 30 美元,小團體潛水行程每人起價 50 美元。不會潛水或游泳的遊客,還可以前往香島的生態海灘,享受海底漫步的獨特體驗。







日夜不息的娛樂中心



香島現已成為富國島南部最炙手可熱的娛樂焦點,擁有亞洲首屈一指的水上樂園Aquatopia,以及內設有越南唯一木製雲霄飛車「木蝦盛怒 (Moc Xa Thinh No)」的奇幻村莊。遊客可以乘坐世界上最長的三索纜車蒞臨香島。



而南部的日落鎮則以浪漫的歐式街道聞名,階梯式結構沿海而建,宛若畫捲。入夜後,A Oi 劇場將呈現精彩的越南民間藝術表演,而在世界上最大的海上劇場中,震撼的「海洋之吻」表演將為遊客帶來前所未有的視覺盛宴。



歲末之際,精彩絕倫的「海之交響樂」秀將震撼登場,這場演出融合了水上摩托與飛板的驚險特技,匯聚超過 120 名運動員和表演者,並融入越南傳統文化元素,包括節慶鼓、舞獅與絢麗煙火。



此外,海邊的 VUI-Fest 市集也是不可錯過的旅遊熱點。市集中有超過 50 個攤位,提供從越南美食到亞歐各地的特色料理。今年,富國啤酒屋 (Phu Quoc Brew House) 將在日落鎮 (Sunset Town) 開幕,這座啤酒餐廳和釀酒廠將全年舉辦啤酒節,勢必成為聚會愛好者的熱門打卡地。



對於高爾夫愛好者來說,Eschuri Vung Bau 的 18 洞高爾夫球場是必訪之地,距離富國島南部約 30 分鐘車程,球場景色優美,擁有壯闊的海景和壯麗的日落。而金沙灘的高爾夫球練習場,則是初學者提升球技的最佳選擇。



住宿推薦



富國島南部擁有豐富多元的住宿體驗。富國島南部為遊客提供多樣化的住宿選擇。由世界著名建築師比爾·班斯利設計的 JW 萬豪富國翡翠灣度假村,已成為該島奢華度假的象徵。



此外,新世界富國度假村以海濱村莊風格的別墅搭配傳統三房建築設計,完美展現越南當地的文化風情。希望享受價格實惠的旅客,富國島翡翠灣高級酒店公寓無疑是一個令人興奮的選擇。



尋求隱密與自然共存的旅客,則可選擇位於翁朵角 (Ong Doi Cape) 的富國島高級度假村,暢享與自然融合的獨特假期體驗。



La Festa 富國島希爾頓格芮精選酒店位於日落鎮中心,客房可欣賞全年煙火表演,是追求便利與熱鬧的遊客的理想之選。



日落鎮同時提供迷你酒店,設計現代時尚,房價每晚 60 萬越南盾 (約 21 美元) 起。







