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市場資訊
2023-12-22 08:30:00
日報

越捷航空加強與越南-柬埔寨-寮國的合作 購票送電子券

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越捷航空啟航首個航班來往越南河內和暹粒，還宣布從2024225日起連接來往胡志明市到永珍的航班。越捷誠意推出機票優惠，票價低至HK$ 0（連燃油附加費及其他稅項只需HK$ 600)！推廣期為逢星期三、四、五直至年尾，旅客可於www.vietjetair.com或越捷手機應用程式預訂機票，推廣期的可用日期為即日至2024331(＊＊)。此外，於即日至1224日期間購票，將贈送價值約315港元的電子禮券。越捷致力於成本管理、有效運營，以低成本、靈活票價及多元化服務提供空中運輸服務，以滿足客戶需求。
() 優惠附帶燃油附加費及其他稅項
(＊＊) 只適用於指定日子，優惠受條款及細則約束

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