越捷航空推出一星期秋季HKＤ0 票價優惠 所有商務票價即日至16日期間一律7折

越捷航空宣布推出全新秋季機票優惠，讓香港旅客以優惠價飛越南！準備搶購超值經濟艙票價低至HKD$ 0（*），同時商務艙和SkyBoss票價可享高達７折（**）！

優惠活動由即日起至2024年9月16日，時間由13:00至15:00，在此期間，旅客可以以低至HKD$0（*）的價格搶購經濟艙機票。此優惠適用於香港與越南之間的航線、越南國內航班以及其他國際航線。此優惠適用於所有國際及內陸航班，包括香港至越南的航線。出發旅行期為2024年10月1日至2025年5月22日（**）。票務可通過www.vietjetair.com及越捷航空APP進行預訂。

對於追求尊貴體驗的旅客，還可由即日起至16日訂購商務艙和SkyBoss（*）時享有高達7 折。出發旅行期為於2024年10月1日至11月30日航班，讓客人以優惠價格享受商務服務。SkyBoss乘客更可享受優先登機、使用專屬貴賓室及無限量享用健康餐食等專屬特權。即日起至至11月30日，SkyJoy會員每單交易可賺約HKD $300（**）及獲得高達1,000 SkyPoints，可兌換250多個頂級品牌禮品！

此外，越捷航空宣佈自2024年10月27日起，來往香港與峴港和富國島之航班將增加至每日一班，預計為香港旅客提供更方便及靈活的選擇前往越南兩個最受歡迎度假勝地。

越捷航空是首家直接從香港飛往富國島的航空公司，為香港市民開啟了探索越南最大島嶼的門戶，香港市民可享有 30 天免簽證待遇。立即搶購，計劃越南之旅！ （*）不包括稅項和燃油附加費，名額有限