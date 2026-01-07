越捷航空SkyBoss尊尚體驗 空中尊享「領袖之翼」旅程 連稅優惠只需HK$ 1,390起

越捷航空隆重重推尊尚客艙級別「SkyBoss」，以「領袖之翼」為靈感，彰顯航空品牌對精緻出行體驗的堅持與匠心設計。
SkyBoss服務現已涵蓋越捷由香港直飛胡志明市及富國島的航線，專為追求優雅與效率並重的旅客而設，提供由地面至空中無縫銜接的個人化體驗。每個細節均經悉心考量，務求在旅程每個接觸點上，兼備情感舒適與出行便利。
從旅客踏進機場一刻，「領袖之翼」體驗隨即展開：專屬值機櫃檯、優先安檢及登機服務，以及尊貴候機室通行禮遇，確保每趟旅程皆能從容啟程。
空中體驗更進一步昇華——機上提供無限點選的即製熱食及飲品，包括越南河粉、越式法包、越南咖啡、抹茶拿鐵等經典風味。每一餐不只滿足味蕾，更貫注貼心關懷，讓熟悉滋味伴隨航程。
越捷航空的機組人員以熱情、細膩的服務見稱，為整個體驗畫上圓滿句點。他們專業而親切，總在恰當時刻提供周到服務，體現越捷獨有的待客精神。
除卓越服務外，越捷持續擴展其密集的國內與國際航線網絡，尤其覆蓋主要經濟及旅遊樞紐，讓乘客能更靈活自主地規劃公務行程或休閒之旅，高效掌控出行時間。
SkyBoss 服務
香港航線：香港 <=> 胡志明市及富國島
票價優先：HKD1,390 單程連稅
服務包括(受條款約束)
· 手提行李限額高達10公斤
· 寄艙行李限額高達30公斤，另可免費託運一套高爾夫球桿
· 享用出發機場貴賓室（於開放時段內）
· 優先辦理登機手續、安檢（視乎機場情況及設施而定）及登機
· 優先選擇座位
· 機上無限享用新鮮熱食餐膳