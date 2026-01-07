越捷航空SkyBoss尊尚體驗 空中尊享「領袖之翼」旅程 連稅優惠只需HK$ 1,390起

越捷航空隆重重推尊尚客艙級別「SkyBoss」，以「領袖之翼」為靈感，彰顯航空品牌對精緻出行體驗的堅持與匠心設計。

SkyBoss服務現已涵蓋越捷由香港直飛胡志明市及富國島的航線，專為追求優雅與效率並重的旅客而設，提供由地面至空中無縫銜接的個人化體驗。每個細節均經悉心考量，務求在旅程每個接觸點上，兼備情感舒適與出行便利。

從旅客踏進機場一刻，「領袖之翼」體驗隨即展開：專屬值機櫃檯、優先安檢及登機服務，以及尊貴候機室通行禮遇，確保每趟旅程皆能從容啟程。