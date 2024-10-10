越秀交通建議收購河南越秀平臨高速公司55%股權

進一步提升每股盈利，維持長期財務穩健

香港 - 2024年10月9日 -（以下簡稱為「越秀交通」或「公司」；股票編號：01052.HK）今日公布，其全資附屬公司將以總代價現金人民幣約758.45百萬元，向控股股東廣州越秀集團股份有限公司（「越秀集團」）收購其持有的河南越秀平臨高速公路有限公司（「目標公司」）之55%股權。本次交易須待獨立股東批准。河南平臨高速公路位於中原城市群核心發展區，收費里程106.45公里，是國家「71118」高速公路網18條東西幹線之一寧洛高速公路G36的重要組成部分，亦是連接中國西北部及東南沿海地區的主要物流通道之一。該公路自2006年開始運營，至今已超過18年，周邊路網成熟穩定。得益於其區位優勢，越秀交通相信河南平臨高速公路將持續受益於國家「中部崛起」區域發展戰略。公司長期看好中部地區的經濟發展趨勢，收購河南平臨高速公路符合公司拓展中部業務版圖的發展策略，有助進一步把握「中部崛起」機遇。同時，由於河南平臨高速公路與公司運營的尉許高速公路及蘭尉高速公路相近，具備統一運營及管理條件，可形成片區管控模式，能夠實現規模效益，有利於提升管理效能。目標公司財務狀況良好，於2023年2月取得河南平臨高速公路收費權後的第一年即實現盈利人民幣119.12百萬元。截至2024年7月31日止七個月，目標公司收入為人民幣約303.52百萬元，除稅後利潤為人民幣約80.40百萬元。預計收購完成後，河南平臨高速公路將為越秀交通帶來積極的現金流及利潤貢獻，並在將來持續為本公司路費收入和利潤的增長增添動力，預期還將增加每股盈利。越秀交通表示，收購河南平臨高速公路符合公司「立足粵港澳大灣區和中部地區」的投資發展戰略。同時，河南平臨高速公路將與尉許高速公路及蘭尉高速公路在中部地區形成規模效益，並且將直接為公司帶來路費收入及利潤貢獻，擴大公司運營規模，提升公司可持續發展能力。未來，越秀交通將持續完善「投、融、管、退」一體化的商業戰略，通過前端搭建孵化平台鎖定優質資產，後端發揮國內基礎設施公募REITs的積極作用，借助孵化平台、國內基礎設施公募REITs與上市公司的良性互動實現資產有進有出，以持續優化資產組合，努力為股東創造更大價值。