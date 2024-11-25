趨勢科技守護醫療界人工智能創新及雲端資料

提供資訊保安方案保護AWS、Azure 和 Google Cloud雲端平台香港 - 2024年11月25日 - 全球網絡保安方案領導廠商趨勢科技（東京證券交易所股票代碼：4704 ） 持續為醫療創新廠商提供領導業界的雲端防護。趨勢科技人工智能驅動的平台能提供涵蓋 AWS、Azure 和 Google Cloud 的防護，讓醫療機構在推動創新轉型之餘，也可保護關鍵的雲端環境及敏感的病患資訊。
針對有意安全盡享人工智能潛能的企業，趨勢科技準備了一份白皮書來提供跨雲端平台保護資料並擬定防護策略的啟示。這份白皮書是專為協助醫療及其他受監管產業兼顧安全與創新而設計。
參考「專為人工智能藍圖設計的防護」白皮書，了解如何採用趨勢科技來保護人工智能：https://documents.trendmicro.com/assets/white_papers/wp-security-for-ai-blueprint-for-your-datacenter-and-cloud.pdf
Xsolis 技術長 Zach Evans 表示：「我們將資訊保安視為推動業務的關鍵，十多年來我們一直是領先開發醫療人工智能的廠商，但我們的產業近幾年增長迅速，趨勢科技給了我們所需的信心來加速成長並提供客戶要求的創新人工智能方案。在醫療界這個受嚴格監管的產業中，有一家真正了解 AWS 環境與合規的合作夥伴實在非常難能可貴。」
透過引進人工智能驅動的資訊保安工具，客戶就能專注於人工智能創新，並且信任他們的雲端環境安全且合規。
趨勢科技榮獲 IDC 2023 年「雲原生應用程式防護平台 (CNAPP)」報告*評選為市場佔有率第一，未來仍將繼續引領該產業保護全球企業機構的雲端環境。
IDC雲端資訊保安資深研究經理Phil Bues表示：「隨著企業採用人工智能來推動成效，他們也會面對資料暴露及雲端環境配置錯誤等風險，此情況令市場對能夠結合安全性創新、並提供敏感資料和身份即時可視性與管控的解決方案的需求日益增加。趨勢科技專注將人工智能驅動的安全性整合到雲端平台，令其能夠獨特地應對這些挑戰，幫助像醫療保健這樣受高度監管的組織在創新過程中確保安全並合乎法規要求。」
趨勢科技營運長 Kevin Simzer 表示：「全世界受最嚴格監管的政府機關以及遵守法規的企業最適合採用趨勢科技方案來保護雲端內最關鍵的工作。我們很榮幸在人工智能創新的新時代還能繼續做好本份，為 Xsolis 這樣的客戶提供所需的自信以走得更快、更遠。」
像 Amazon SageMaker 和 Amazon Bedrock 這樣的雲端工具，能讓企業機構（尤其是醫療、金融與政府這類受嚴格監管的產業）提供人工智能驅動的創新體驗來滿足客戶需求。然而，隨著這類技術的持續進化，其專屬的威脅也同樣不斷地演進。
為了解決新興威脅並簡化資訊保安管理，趨勢科技已推出多項提供主動式防護的資訊保安工具。
- 人工智能偵測及回應（AI-DR）與人工智能資訊保安態勢管理（AI-SPM）：領先業界率先結合人工智能與即時威脅情報來強化主動式資訊保安管理，改善雲端內的回應時間。
- 資料安全態勢管理（DSPM）：掌握雲端環境內部敏感資料的可視性，協助企業偵測與解決風險，例如配置錯誤及漏洞。此外，DSPM 還能在敏感資料被用於數據庫或人工智能訓練之前預先進行辨識，以支援合規、資料完整性及負責任的人工智能使用方式。
- 雲端基礎架構權利管理（CIEM）：改善用戶身份、權限，與及用戶與雲端資源之交叉關係的可視性與管理。有助快速發掘高風險用戶、配置錯誤及過於寬鬆的存取權限，進而減少漏洞、降低受攻擊的風險。
- 容器防護 – 執行時期惡意程式掃描：即時和定期掃描 Kubernetes 叢集上執行的容器是否有惡意程式，確保客戶能偵測執行時期與流程階段中的威脅。這方案還具備 eBPF 整合能力來防範威脅，協助客戶達成合規要求。
*Source: IDC Worldwide Cloud-Native Application Protection Platform Market Shares, 2023: A Bull Market, doc # US52472324, August 2024
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關於趨勢科技
趨勢科技為網絡資訊保安方案全球領導廠商，致力建立一個安全的數碼資訊交換世界。憑著數十年的資訊保安專業經驗、全球威脅情報與持續不斷的創新，趨勢科技跨雲端、網絡、裝置及用戶端、透過人工智能驅動的網絡資訊保安平台隨時守護著全球數十萬家企業機構及數百萬用戶。作為雲端及企業網絡資訊保安領導廠商，趨勢科技的平台提供了各種強大的進階威脅防禦技術，專為如 AWS、Microsoft 及 Google 的環境提供最佳化、中央化視野及更快更有效的偵測與回應威脅。趨勢科技共有 7000 多名員工，遍布全球 70 個國家及地區，協助企業機構保護其連網世界。www.trendmicro.com.hk