趨勢科技獲得Google Cloud Ready – Regulated & Sovereignty Solutions認證

擴大合作推動市場成長、開創全新商機香港 - 2024年10月18日 - 全球網絡保安方案領導廠商趨勢科技（東京證券交易所股票代碼：4704 ） 宣佈，Trend Vision One™ – Sovereign and Private Cloud（SPC）已通過Google Cloud Ready - Regulated & Sovereignty Solutions認證，彰顯及強化該產品推動創新、為市場提供更優質解決方案的願景。
趨勢科技營運長Kevin Simzer表示：「趨勢科技與Google Cloud皆承載創新思維，作為Google Cloud Ready合作夥伴，我們致力為客戶在雲端、駐場，或介乎兩者之間的環境中提供充份彈性。在這令人振奮的時刻，我們運用人工智能的威力持續為世界各地的客戶服務、朝著保護數碼世界的使命邁進。」
Trend Vision One SPC現已通過Google Cloud Ready - Regulated & Sovereignty Solutions認證，此認證專為今日受高度監管產業中越來越多必須遵守嚴格資料主權規範的企業而設計，更可協助機構擴展客戶群。這些商機延續趨勢科技與 Google Cloud長期以來的各項合作，包括：
- Google Workspace防護：Trend Micro Cloud App Security在Google Workspace Marketplace上已累積400萬次下載
- 流動裝置防護：Trend Micro Mobile Security for Android
- Trend Vision One™已於 2023 年在 Google Cloud Marketplace 上架
美國南卡羅萊納州哥倫比亞市資深網絡安全分析師Luke Mason表示：「像我們這樣採用小巧靈活團隊合作模式來運作的機構，將資訊保安管理簡化成單一且全方位視野來檢視，能讓我們更有效率地分析所有的網域並優先處理漏洞問題，令我們能夠更有效分配資源，解決最迫切的資訊保安需求，最終也將更有效地保護我們的城市。」
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關於趨勢科技
趨勢科技為網絡資訊保安方案全球領導廠商，致力建立一個安全的數碼資訊交換世界。憑著數十年的資訊保安專業經驗、全球威脅情報與持續不斷的創新，趨勢科技跨雲端、網絡、裝置及用戶端、透過人工智能驅動的網絡資訊保安平台隨時守護著全球數十萬家企業機構及數百萬用戶。作為雲端及企業網絡資訊保安領導廠商，趨勢科技的平台提供了各種強大的進階威脅防禦技術，專為如 AWS、Microsoft 及 Google 的環境提供最佳化、中央化視野及更快更有效的偵測與回應威脅。趨勢科技共有 7000 多名員工，遍布全球 70 個國家及地區，協助企業機構保護其連網世界。www.trendmicro.com.hk